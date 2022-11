L’accessorio più chic di H&M Home per ravvivare la casa con uno sconto di 10€.

Gli accessori sono essenziali nella decorazione, quei piccoli elementi che non sono i protagonisti principali ma che possono dare un incredibile tocco finale a qualsiasi spazio. Oggi vi mostriamo un accessori di H&M Home La sezione casa di H&M sta crescendo a passi da gigante e quello che era iniziato come un paio di piccoli oggetti per la casa è diventato una grande sezione a sé stante. Il negozio svedese offre un ampia gamma di prodotti per la casa. L’azienda ha un’ampia gamma di prodotti decorativi e funzionali, tra cui lenzuola, cuscini e utensili da cucina. Il suo catalogo per la casa cresce di giorno in giorno.

La fioriera in bambù di H&M Home a metà prezzo!

Questo è il vaso da fiori in bambù, un bella fioriera in colore beige con un design a treccia perfetto per l’uso sia all’interno che all’esterno. L’interno è rivestito in plastica per proteggerlo e farlo durare più a lungo. Il negozio svedese offre attualmente un incredibile sconto del 56% che lascia il prezzo finale a soli 10,99 euro, rendendolo un investimento vantaggioso. Questo fioriera in bambù di H&M Home ha un diametro di 25,5 cm e un’altezza di 24 cm, per un peso totale di 265 g. Per quanto riguarda i materiali, è realizzato al 90% in bambù e al 10% in polipropilene. È senza dubbio il vaso perfetto per le piante, soprattutto quelle di grandi dimensioni o quelle che si prevede cresceranno molto. Darà un tocco chic e naturale a qualsiasi ambiente. Diventerà il protagonista, e la sua bellezza è indubbiamente accattivante. Il bambù è un materiale che trionfa ovunque, e soprattutto in casa può apportare molto a qualsiasi spazio decorativo.

Il bambù, un materiale naturale

Il bambù è un materiale naturale, biodegradabile e compostabile, con proprietà eccezionali che lo rendono una delle migliori opzioni per determinati oggetti. Per la sua crescita e il suo sviluppo non ha bisogno di pesticidi, fertilizzanti o irrigazione, e nonostante ciò produce di solito il 30% di ossigeno in più rispetto alle altre piante. È una perfetta alternativa alla plastica Se state cercando una fioriera che dia un tocco chic alla vostra fioriera e al luogo in cui la metterete, questa fioriera in bambù di H&M Home è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione, è un vero e proprio colpo d’occhio!