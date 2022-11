L’accessorio in vimini ideale per il vostro salotto costa solo 14 sterline e si trova da Primark.

sezione home La Primark è attualmente una delle più importanti. E sebbene si tratti di negozi popolarmente noti per spazzare via le loro collezioni di moda, si dedicano anche a complementi, accessori e persino mobili con cui decorare e arredare le nostre case. Una sezione che ha uno stile caratterizzato da design moderno e anche, con un’aria “boho” e minimalista. È proprio questo il caso di una delle sue novità casalinghe che sta già travolgendo. Scopri ora l’accessorio in vimini ideale per il tuo soggiorno che costa solo 14 euro e che hai già disponibile in tutti i negozi Primark.

Primark spazza i suoi cestini di vimini

Il prodotto più venduto di Primark in questi giorni non è altro che i cestini di vimini che puoi vedere di seguito. Una confezione di due cestini color ecrù che, come abbiamo accennato, hanno un prezzo di 14 euro e che diventeranno i cestini più belli che potrete mettere nel vostro soggiorno o anche, perché no, in camera da letto.Realizzati in vimini , hanno anche un coperchio in modo da poter fare come molti dei clienti Primark che li hanno già acquistati, e usarli per riporre una coperta o due all’interno e tenerli vicino al divano. In questo modo puoi avere qualcosa con cui coprirti quando ti sdrai a guardare un film, possono essere utilizzati anche in camera da letto o come semplici elementi decorativi. Infatti sui social si può notare come alcuni clienti li abbiano posizionati anche all’ingresso, per lasciare dentro gli ombrelloni che prendiamo prima di uscire di casa o anche sul balcone, sia per essere qualcosa di decorativo o per riporre qualsiasi attrezzo che abbiamo bisogno… dobbiamo usare per prenderci cura delle nostre piante Essendo fatte di vimini sono abbastanza resistenti quindi la possibilità di usarle anche per l’esterno è la più fattibile. Sono inoltre facili da pulire, basta avere un aspirapolvere a mano per lasciarli puliti da tutta la polvere che accumulano e nel caso si macchiassero e l’aspirapolvere non bastasse basta pulirli con un panno pulito e leggermente umido. Una volta rimossa la macchia, dovrai passare un altro panno pulito ad asciugare, cosa aspetti? È un bellissimo elemento per la tua casa che puoi anche riempire con quello che vuoi, in modo che non serva solo come elemento decorativo ma anche, in modo da poter mantenere l’ordine a casa e anche, con uno stile molto fresco e appropriato per questa stagione primaverile.