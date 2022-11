L’accessorio da cucina a 5 euro che vi salverà la vita è da Lidl !

Gli accessori o utensili da cucina Le pentole giuste possono fare una grande differenza sul tempo che impieghiamo per cotturama anche per quanto riguarda la conservazione della cibo. In ogni cucina è fondamentale avere a disposizione contenitori e recipienti per conservare tutti gli avanzi in buone condizioni, ma ci sono anche un accessorio da cucina che sarà sicuramente un salvavita. per tutto ciò che non teniamo in quei contenitori e che ora potete trovare presso Lidl per poco più di 5 euro.

Lidl conquista la tavola con un nuovo accessorio da cucina

Probabilmente avete più di una confezione di cibo aperta in casa, oppure potete usare sacchetti con chiusura a zip per conservare il cibo che mettete nel congelatore. Se queste confezioni vengono lasciate aperte, il cibo all’interno può finire per andare a male prima del tempo, mentre i sacchetti sono comunque uno spreco di denaro. Fortunatamente, per risolvere entrambe le questioni e essere in grado di preservare Lidl lancia ora un prodotto che è già un bestseller nei suoi supermercati.

Ci riferiamo al mini-sigillatrice di Silvercrest Questo è diventato l’accessorio necessario per poter chiudere una confezione che è stata lasciata aperta e che si sa che non verrà riaperta per giorni o settimane, o se si vogliono conservare avanzi o cibo in un sacchetto ma si vuole che occupi poco spazio e che non esca nulla del contenuto. In questo modo è possibile mantenere gli alimenti freschi per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, incorpora una lama La mini-sigillatrice misura solo 10 cm x 4 cm e può essere utilizzata per aprire una delle confezioni che avete lasciato sigillate. è adatto per lavorare con sacchi di spessore compreso tra 0,05 e 0,2 mm. e viene fornito con comodi magneti sul retro, in modo da poterlo tenere a portata di mano se lo si attacca al frigorifero, ad esempio. Se volete mettere le mani su questa mini-sigillatrice per semplificarvi la vita in cucina, è ora disponibile in tutti i supermercati Lidl e nel negozio online Lidl al prezzo di soli 10.000 euro. 5,99 euro Che cosa state aspettando?