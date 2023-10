L’accessorio che usano i parrucchieri più eleganti si trova ora da Primark a 2 euro.

Se volete avete bisogno dell’accessorio che usano i parrucchieri più alla moda, disponibile da Primark a soli 2 euro. Il rituale del lavaggio dei capelli diventerà più piacevole e potrete apparire al meglio con un’ottima qualità di vita. capelli ogni giorno.

Indossate la vostra criniera con il nuovo accessorio di Primark.

Questo accessorio per capelli da Primark è ideale per prendersi cura dei capelli e ottenere risultati da salone a casa. Si tratta di un capello tprodotto per lo styling dei capelli microfelpa rosa che asciugherà i capelli in modo uniforme e rapido. Questo turbante rosa acceso sarà molto utile per asciugare i capelli senza danneggiarli. In questo modo non dovrete strofinare con l’asciugamano ed eviterete rotture o fastidiosi effetto crespo. A casa sarà asciutto e pronto per essere acconciato. Sarà anche molto utile per non perdere tempo sotto la doccia: una volta che i capelli sono pronti per l’asciugatura, basta togliere l’acqua in eccesso con le mani, indossare il turbante e lasciarlo asciugare. Ha un bel colore rosa intenso e vale solo 2 euro da Primark quindi non vi costerà nulla portare la cura dei vostri capelli a un livello superiore e otterrete quella chioma che cercate da anni. Una volta provata, vi accorgerete che è il non plus ultra pratico e facile da usare. Oltre al suo incredibile prezzo, è realizzati con materiali riciclati quindi sarà un prodotto interessante per creare una routine di bagno più sostenibile. Sono questi piccoli cambiamenti che rendono la nostra routine più responsabile dal punto di vista ambientale.

Come ottenere una bella chioma?

Vi diciamo 3 trucchi che vi aiuteranno a ottenere risultati migliori nella vostra routine di lavaggio dei capelli. Sono semplici da applicare, ma fanno la differenza.

Tenendo conto della temperatura, optate per lavare i capelli con acqua tiepida ed evitare che sia troppo caldo per non irritare il cuoio capelluto o danneggiare i capelli. Bagnate i capelli con abbondante acqua tiepida e poi applicate lo shampoo.

Evitare di pettinare i capelli in modo brusco quando si esce dalla doccia, iniziare dalle estremità e risalire per evitare rotture. Sappiamo che può essere pigro, ma farà la differenza!

Non strofinate i capelli bagnati con l'asciugamano. Questo può danneggiarlo e provocare l'effetto crespo. Optare per metodi di asciugatura senza calore più delicati a questo scopo, il L'accessorio di Primark vi sarà utile.

Per un risultato da parrucchiere risciacquare infine con acqua fredda. Questo stimolerà la circolazione sanguigna della testa e si otterranno capelli forti e lucenti.

Sai, prendi questo accessorio da Primark che porterà la vostra routine per i capelli ad un livello completamente nuovo e sembrano grandi per soli 2 euro Cosa si può chiedere di più? È il complemento perfetto per prendersi cura dei capelli, soprattutto ora che arrivano il caldo, la spiaggia e le giornate estive.

