L’abito più estivo dell’outlet Bimba y Lola che sta andando a ruba

L’estate è alle porte, le belle temperature sono già iniziate ed è il momento di iniziare a fare alcuni cambiamenti che arrivano sempre in questo periodo dell’anno, come togliere il piumone dal letto, preparare il giardino o cambiare i vestiti nell’armadio per mettere abiti estivi. Oggi vi mostriamo un abito dall’outlet di Bimba y Lola Bimba y Lola è uno dei negozi di moda spagnoli di maggior impatto negli ultimi anni, un successo dovuto ai suoi modelli originali e di grande impatto che indubbiamente attirano un gran numero di persone. L’azienda galiziana, creata da due nipoti del prestigioso designer Adolfo Domínguez è specializzato in abbigliamento, calzature, accessori e complementi, e tutti i suoi articoli sono di altissima qualità, ideali per non passare inosservati.

L’abito outlet Bimba y Lola che non può mancare nel vostro guardaroba

Questo è il Abito incrociato a fiori Questo abito ha come colore principale il lilla ed è decorato con una stampa floreale accattivante ma discreta, perfetta per la stagione primavera-estate. Attualmente si trova nell’outlet con un super sconto del 40% che lascia il suo prezzo finale a soli 90€, un ottimo affare visto che si risparmiano ben 60 eurazos.

Questo abito dell’outlet di Bimba y Lola è una abito cross over con stampa floreale La lunghezza midi, il taglio dritto, le maniche corte e lo scollo a V, una combinazione di caratteristiche che lo rende perfetto per l’estate. Con una chiusura a coulisse in vita, ovunque lo indossiate sarete un successo, non c’è dubbio, la scollatura a V è splendida, il tocco finale perfetto per un abito di grande effetto che sta diventando la star dell’estate ancora prima che la stagione sia ufficialmente iniziata. Ideale per Da abbinare sia a sandali piatti che a tacchi alti. Se vi piace indossare look estivi e allegri, questo abito dell’outlet Bimba y Lola sarà uno dei protagonisti del vostro guardaroba. Design, qualità, attrattiva e versatilità… ha tutto!