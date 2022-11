L’abito essenziale per l’inverno è di Zara e costa meno di 30€

Siamo quasi sempre convinte che gli abiti siano un’esclusiva della bella stagione. Tuttavia, se sappiamo scegliere i capi adatti, non dovremo più farne a meno. Nella nuova collezione di Zara abbiamo scovato un abito perfetto per l’inverno, ideale per essere indossato anche nei mesi più freddi, semplice, elegante e, soprattutto, caldo!

L’abito di Zara è perfetto per l’inverno

L’abito di Zara sta bene a tutte ed ha riscosso un grande successo online e nei negozi. Una delle cose che più ci piacciono è la sua versatilità: possiamo portarlo sia con un paio di scarpe da ginnastica che con un cappotto per andare a fare la spesa o per una passeggiata. Abbinato ad un paio di stivali e ad un abito lungo è perfetto per andare in ufficio o per uscire a cena.

L’abbinamento ideale

Con il collo alto e il morbido tessuto in maglia, è un vestito molto comodo, con il quale possiamo sentirci subito a nostro agio. Il colore écru lo rende molto elegante. Per abbinarlo al meglio possiamo scegliere degli stivali alti con tacco di colore bianco. I look monocolore sono di grande tendenza e combinare diverse tonalità di bianco è senz’altro un’idea vincente.

Ovviamente, possiamo anche optare per il classico abbinamento bianco e nero, che è sempre una scelta azzeccata. Per un look da giorno comodo, non c’è niente di meglio che un paio di stivali neri con suola spessa. Questo tipo di calzatura è di grande tendenza e ce ne siamo già innamorate. Per un look super comodo, non c’è niente di meglio di un paio di sneakers. Ma l’abito di Zara è ideale anche per uscire la sera, abbinato ad uno stivale o ad una scarpa più elegante.

Questo abito di Zara perfetto per l’inverno ha un prezzo di 29,95 euro ed è disponibile nelle taglie S, M e L. Correte in negozio!