L’abito di velluto che andrà a ruba durante il Black Friday

Venerdì nero è il momento migliore per acquistare uno spettacolare abito di velluto di Zara, pensando alle feste e ai festeggiamenti in arrivo. La nuova collezione di Zara per questa stagione ci regala alcune sorprese impossibili da perdere. Torniamo agli anni ’90 e lo facciamo con un tessuto che sicuramente ricorderemo, il velluto. Quei meravigliosi leggings o abiti sono tornati con forza e approfittando degli sconti del Black Friday dobbiamo procurarci i migliori a nostra disposizione. Prendete nota di questo capo di Zara, è ancora più bello dal vivo che in foto.Black Friday: Questo abito di velluto di Zara sarà esaurito. Un abito di velluto è un Ottima scelta per cene aziendali o festeggiamenti. che stanno per avere luogo. Dopo anni in cui non è stato possibile goderne appieno, è ora di dare tutto per tornare alla normalità. A partire da un tipo di abito che sarà sempre bello È un tessuto associato a re e regine questo tipo di tessuto era associato agli abiti lussuosi dei reali o della nobiltà di un territorio. Solo le classi più elevate potevano avere pezzi realizzati con questo materiale. Zara lo porta a casa ad un prezzo scandaloso in questa nuova era che mette la moda nelle mani di tutti E’ caldo. Uno dei problemi degli abiti invernali è che non sono né comodi né caldi. Possiamo goderci uno di quei capi che si distinguono senza rinunciare al comfort di qualche giorno in cui le temperature si abbassano notevolmente. Con un buon paio di collant spessi e un cappotto non ci mancherà nient’altro il colore blu di questo abito è stupendo. Ci lasceremo alle spalle il nero e il rosso, optando chiaramente per un tipo di abbigliamento realizzato in una tonalità di blu che trionfa. Ovunque lo vediamo, è ideale per le bionde, le brune o le rosse. Non importa il colore dei capelli, l’età o la taglia.

È un abito per tutte le donne con un look di alta moda e di lusso, Zara ha creato questo pezzo pensando a tutte le donne. Attualmente è in vendita a soli 29,95 euro, ma durante il Black Friday è possibile ottenere un buon sconto. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, prima che si esaurisca, è un capo di base ideale per le celebrazioni e gli eventi invernali più importanti.