L’abito che fa scalpore tra gli artisti del momento e non smette di ripetersi sul red carpet

Sono già state tre le occasioni in cui il famoso vestito dell’azienda Givenchy ha calpestato il tappeto rosso. Questo meraviglioso abito aderente con scollatura all’americana, composto da applicazioni geometriche nere lucide che sfumano dai fianchi verso i piedi nei colori caramello (toni di tendenza), fino ad arrivare alla fine con tante frange beige. , ha trionfato tra gli artisti del momento.

Il primo che ha sfoggiato questo design di Matteo M. Williams era il rapper americano Diamonté Harper, meglio conosciuto come Saweeti, ai premi della musica MTV EMA (Europe Music Award) novembre 2021. La cantante ha rappresentato Givenchy esibendo due abiti diversi della stessa azienda. Senza dubbio il primo vestito che ha indossato ha suscitato grande scalpore, visto che è stata vista di nuovo su altri due diversi red carpet.

Il prossimo artista che si è distinto con questo vestito è stato Najwa Nimri nel Premi Goya di quest’anno. L’attrice spagnola, nota per essere apparsa in serie come “La casa de papel” o “Vis a vis”, anche se non è stata nominata per un Goya, è stata uno degli artisti meglio vestiti su questo tappeto rosso. Sebbene ci abbia abituato a “look” più minimalisti, all’artista non piace passare inosservata, cosa che è stata notata lo scorso 12 febbraio. Insieme a questo vestito e un blazer nero che ha reso il look più “casual”, ha abbagliato tutti gli altri partecipanti.

Infine, il modello valentina Ferrerfidanzata del famoso cantante J. Balvin, ha lasciato tutti a bocca aperta indossando questo vestito nel recente Grammy Awards. La modella argentina, che gradualmente si sta facendo strada nel settore, ha catturato tutti gli sguardi il 4 aprile sul red carpet accompagnando la cantante colombiana, che indossava un abito nero molto più sobrio.

È chiaro che questo vestito segnerà un prima e un dopo nella moda. Frange, paillettes e sfumature di marrone e caramello tornano di moda. Sicuramente presto vedremo repliche simili a questo vestito disponibili nei negozi più convenzionali.