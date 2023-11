L’abito più venduto di Zara si veste di un altro colore

Ogni stagione, Zara ha un capo che finisce per diventare un’icona nel mondo della moda. Quest’anno è stato il turno di questo abito corto con dettagli di frange, che è diventato il preferito dalle estiliste.. Ora è disponibile in colore grigio e promette di trasformarsi in un vero e proprio successo di vendite in occasione del Natale. È un abito ideale per la festa di fine anno, da indossare con un paio di sandali o di scarpe da ginnastica.

Il vestito più bello di Zara

Lo primero a tener en cuenta es que l’abito è confezionato con un tessuto molto elegante e di qualità. Inoltre, ha il collo subido ed è un manga lungo con donne. Per questo motivo, è ideale per un piano di notte in ottobre e in inverno. Con esso non si perde nulla del freddo e si sta molto bene, cosa fondamentale per scegliere un bel look in questo periodo dell’anno. dettaglio delle frange e della chiusura sulla superficie, con apertura e botole forzateè di colore grigio medio e ha un design spettacolare. Essendo un abito corto, se lo si abbina a un paio di sandali o a una scarpa da ginnastica, si possono vedere delle gocce d’acqua. Non è facile trovare abiti che stiano bene alle donne di tutte le altezze e che siano così comodi e eleganti per andare a cena o a fare un paio di foto in estate e in inverno. Così è facile capire perché questo abito è il più venduto di Zara.

Giacca corta in grigio (Zara)

È un po’ troppo lento, ma è meraviglioso per potenziare al massimo le curve. Al momento di abbinarlo, un paio di botas altas de tacón sono un’ottima opzione. È possibile scegliere un paio di botole di terciopelo di colore nero da posizionare sopra la barra. zapatos clásicos como los stiletto, che fanno sì che le piene siano più larghe. In questo modo, si riesce a guadagnare qualche centimetro senza dover portare un tacones alto. Ora l’abito è disponibile nella boutique online di Zara, anche se sono sicuro che non si fa molto in fretta a indossarlo in tutte le altezze. Ha un prezzo di 29,95 euroÈ disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL. Sul web puoi anche consultare la disponibilità del vestito nella tua boutique Zara più vicina. ¡Corre, que vuela!

4.4/5 - (12 votes)