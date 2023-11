La zanzariera più venduta di Leroy Merlin costa meno di 33 euro!

Quando arriva l’estate, aprire le finestre di notte è praticamente obbligatorio. È necessario che l’aria circoli nelle stanze, in modo che il fresco arrivi e il calore non impedisca di dormire serenamente. Il problema di questa operazione è che tende a portare con sé ospiti indesiderati, i temute zanzare estive.Anche se non deve essere un problema. Esistono già ottime soluzioni per evitare queste visite, spesso accompagnate da beccate e rabbia. Da Leroy Merlin che potete trovare, senza andare oltre, la brillante zanzariera a rullo Artens. Una zanzariera molto facile da installare, ideale per tutti i tipi di finestre e disponibile a un prezzo contenuto. Non c’è niente di meglio per impedire a questi insetti di entrare in casa.o almeno non così facile da usare!

Forma quadrata e in tessuto di fibra di vetro. Anche questa zanzariera completamente avvolgibile è in vendita da Leroy Merlin. Ha un design verticale e viene fornito con un kit per una facile installazione del più intuitivo. Inoltre, è realizzato in alluminio bianco, che si adatta molto bene alle strutture delle finestre della maggior parte delle case e protegge l’utente e, allo stesso tempo, la casa, Mantiene la gamma di colori e lo stile della casa. È una soluzione perfetta per proteggere la casa dall’ingresso non solo di zanzare, ma anche di mosche e altri insetti volanti. Possono essere particolarmente fastidiosi, soprattutto in estate, perché di solito si tende ad aprire le finestre per far passare l’aria e raffreddare il maggior numero possibile di stanze. senza dover ricorrere a ventilatori o condizionatori.Per installare la zanzariera a rullo Artens è necessario necessario per avvitare. Non è complicato, ma è importante fissare bene le basi ed evitare che si muovano. Per quanto riguarda le misure, come abbiamo già detto, mantengono un rapporto 1:1, essendo costituite da 140 x 140 centimetri di larghezza e altezza. Copre una superficie quadrata che è anche più grande del solito in termini di dimensioni delle finestre.Acquistare presso Leroy MerlinIl vostro compagno ideale per le estati e anche per gli inverni. Non appena lo si indossa, ci si accorge che è un comfort assoluto e che offre una protezione totale. Può essere dispiegato o piegato a piacimento, in modo da poter Potrebbe anche sembrare che non abbiate nemmeno una zanzariera installata a casa.

