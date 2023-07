La zaino frigo di Lidl a meno di 12 € che sta spopolando quest’estate.

Ora che siamo nell’estate e molte persone saranno in vacanza a luglio, cosa c’è di meglio che iniziare a organizzare tutte quelle giornate al mare, in piscina, in campagna o al campeggio che potrai goderti e in cui non può mancare il piacere di prendere ciò che desideri ma fresco! E per garantire che le tue bevande, la frutta e altri alimenti siano sempre freschi ovunque tu decida di andare in vacanza, niente è come scegliere la soluzione più originale di tutte: lo zaino refrigerante di Lidl a meno di 12 € che sta facendo impazzire quest’estate.

Lidl ha lo zaino refrigerante che sta facendo impazzire quest’estate

Se stai cercando un accessorio pratico ed economico per mantenere i tuoi alimenti e le tue bevande freschi durante le tue gite al mare, in campagna o in città, non perderti lo zaino refrigerante di Lidl che sta riscuotendo un grande successo quest’estate. Si tratta di uno zaino termico con una capacità di 10 litri, che ti permette di conservare la temperatura interna per circa 5 ore senza bisogno di utilizzare accumulatori di freddo.

Lo zaino refrigerante di Lidl ha un design ergonomico e leggero, con uno schienale imbottito e una rete ‘Airmesh’ che favorisce la traspirazione e il comfort. Inoltre, ha cinghie regolabili per adattarsi alla tua schiena e distribuire il peso in modo equilibrato. Ha anche un manico superiore se preferisci portarlo a mano o spostarlo una volta che ti sei sistemato sulla spiaggia o ovunque tu sia.

Lo zaino ha un ampio scomparto principale con tasca in rete, coperchio e zip a due vie, dove puoi conservare i tuoi alimenti e le tue bevande senza che si mescolino o si danneggino. Ha anche una comoda tasca frontale e due tasche laterali per riporre altri oggetti come il cellulare, le chiavi o il portafoglio.

Lo zaino è realizzato con materiali resistenti e impermeabili, che proteggono il contenuto dagli schizzi e dai cambiamenti climatici improvvisi. Inoltre, ha dettagli riflettenti per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo zaino refrigerante di Lidl è disponibile anche in due colori: grigio e blu, che si abbinano a qualsiasi stile. Puoi acquistarlo sul sito web ufficiale di Lidl per soli 11,99 euro, e riceverlo comodamente a casa tua entro due o tre giorni. Non aspettare oltre e prendi questo articolo di punta che ti renderà la vita più facile quest’estate e che sta finendo velocemente da Lidl.

