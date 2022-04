La Yellen mette in guardia sulle “enormi ripercussioni” della guerra in Ucraina

Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellenha messo in guardia sulle “enormi ripercussioni” che la guerra in Ucraina avrà a livello globale, come ha spiegato prima della sua testimonianza annuale davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera.

“Le azioni della Russia, comprese le atrocità commesse contro innocenti ucraini a Bucha, sono riprovevoli, rappresentano un affronto inaccettabile all’ordine mondiale basato sulle regole e avrà enormi ripercussioni economiche per il mondo”, ha detto Yellen.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha anche sottolineato che l’invasione dell’Ucraina ha evidenziato la necessità di un’energia sostenibile e conveniente, pulita e sicura” per la crescita economica degli Stati Uniti e dei suoi alleati, nonché la “vulnerabilità” di “dipendere da un’unica fonte di carburante o da un unico partner commerciale”. “Occorre diversificare fonti e fornitori di energia”, ha aggiunto Yellen, sottolineando l’importanza di promuovere “lo sviluppo di energie pulite non basate sui combustibili fossili” perché “rafforzano la sicurezza energetica e riducono i rischi dei prezzi dei combustibili fossili.

Allo stesso modo, l’economista di New York ha influenzato l’effetto che ha avuto la guerra distribuzione alimentaredato che Russia e Ucraina “rappresentano quasi un terzo delle esportazioni mondiali di grano”. “L’invasione russa ha interrotto il flusso di cibo per milioni di persone in tutto il mondo e ha causato un aumento dei prezzi. Le istituzioni finanziarie internazionali e i fondi per la sicurezza alimentare, come il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e il Programma mondiale per l’agricoltura e la sicurezza alimentare, stanno già svolgendo un lavoro essenziale per affrontare gli effetti, sia a breve che a lungo termine, dei prezzi e dell’approvvigionamento alimentare in tutto il mondo”. ha condannato.

BRAINARD SPAVENTA I MERCATI

Lael Brainard, governatore della Federal Reserve (Fed) e futuro vicepresidente dell’organizzazione monetaria, martedì ha spaventato i mercati. banchiere centrale, considerata una ‘colomba’, essendo uno dei più strenui sostenitori delle politiche pro-stimolo della Fed negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio ‘falco’.

Durante il suo intervento ad un evento, ha colto l’occasione per ricordare, innanzitutto, Paolo Volckeril presidente della Fed negli anni ’80 che se fu costretto ad aumentare i tassi di interesse per contenere i prezzi, che ha causato una recessione economica negli Stati Uniti.

“Quarant’anni fa, Paul Volcker lo ha sottolineato L’inflazione al galoppo “sarebbe la più grande minaccia per la continua crescita dell’economia… e, in definitiva, per i posti di lavoro”“, ha assicurato Brainard. Una completa dichiarazione di intenti sulla strategia futura che la Fed seguirà nei prossimi mesi.

“Brainard ha ‘scioccato’ gli investitori affermando che la Fed è totalmente concentrato sulla lotta all’inflazione e che è disposto a iniziare a ridurre il proprio bilancio non appena “a maggio” E ciò che è più importante, “a passo veloce”.

Brainard ha affermato che “abbassare l’inflazione è il nostro compito più importante, mantenere una ripresa che includa tutti”. Le sue parole erano in linea con quelle del presidente della Fed, Girolamo Powell, che spera di controllare l’inflazione senza innescare una recessione. Qualcosa che molti dubitano che sia possibilesoprattutto nello scenario attuale (guerra in Ucraina, massicci lockdown in Cina), afflitto da variabili che la Fed non può controllare.