La vittoria della Roma sull’Inter a San Siro potrebbe essere l’inizio della fine per Simone Inzaghi

È stato un pomeriggio emozionante a San Siro per l’AS Roma tifosi che hanno visto vincere 2-1 i giallorossi Inter Milan. Mentre Jose Mourinho può celebrare un inizio di stagione molto solido per la sua Roma, che ora ha preso 16 punti dopo otto partite, l’Inter sta entrando in una profonda crisi. Simone Inzaghi aveva bisogno di una vittoria, ma la sconfitta di sabato ha segnato la quarta sconfitta in otto partite. Con soli 12 punti totali, l’Inter è ora indietro di otto punti Napoliattuale capolista della Serie A.

È questa la fine per Inzaghi?

Non c’è zucchero che ricopre questo risultato per il Milan. Nonostante quello che in realtà è stato un inizio di partita abbastanza decente, salendo per 1-0 Federico Dimarco alla mezz’ora, Paolo Dybala ha segnato il pareggio alla fine del primo tempo, Chris Smalling ha segnato il gol della vittoria nel secondo e l’Inter è ora in una situazione difficile e non è facile visto che martedì affronterà l’FC Barcelona a San Siro in una partita cruciale per la sua campagna di UEFA Champions League (guarda quella partita e tutto l’azione di Champions League su Paramount+). Visto il programma, è improbabile che il club nei prossimi giorni decida di cambiare allenatore, ma la posizione di Inzaghi nel club non è più da considerarsi sicura. Nonostante un nuovo contratto firmato in estate per altri due anni fino al 2024, è chiaro che tutto l’ambiente non sta andando nella stessa direzione. Mentre i tifosi hanno già perso la fiducia nell’allenatore settimane fa, il club ha deciso di difenderlo pubblicamente fino ad ora. Resta da vedere se continuerà.

Giocatori chiave come Nicolò Barella e Milano Skriniar sono sottoperformanti come tutta la difesa considerando che l’Inter ha già subito 13 gol in otto partite. Romelu Lukaku è rimasto sostanzialmente infortunato per tutto l’inizio della stagione e Lautaro Martinez ha segnato finora solo 3 gol nella competizione nazionale. La domanda è se tutte e tre queste parti (club, tifosi e squadra) possono trovare un modo per capovolgere questa situazione con lo stesso allenatore. Settimana dopo settimana diventa sempre più chiaro che sarà improbabile e stiamo entrando nell’ultima fase dell’era Inzaghi all’Inter, anche se è una fase che, come spesso accade nel calcio, può durare giorni, settimane o addirittura mesi.