La UEFA Champions League torna su Paramount+ e CBS Sports

La UEFA ha concordato un accordo per i diritti dei media statunitensi per le competizioni europee per club che vedranno la Champions League, l’Europa League e la Conference League maschili continuare a essere trasmesse sulla Paramount per i prossimi sei anni. Il pacchetto totale vale $ 1,5 miliardi, portando un notevole aumento rispetto al precedente accordo sui diritti detenuto anche dalla Paramount.

“La UEFA è stata un fattore chiave per Paramount+ sin dal nostro lancio e siamo entusiasti di estendere questa partnership di successo per mostrare ancora più calcio di livello mondiale nella stagione 2029-30, basandosi sull’incredibile slancio che abbiamo creato negli ultimi due anni”, ha affermato Sean McManus, Presidente, CBS Sports. “La UEFA è un perfetto esempio della nostra strategia differenziata che presenta proprietà tendone per guidare e rafforzare sia le nostre attività di streaming che lineari tradizionali. Questo approccio multipiattaforma ci consente di sfruttare il potere di Paramount Global per raggiungere il pubblico più ampio possibile ed elevare e far crescere la portata di UEFA negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di continuare a fornire ai tifosi di calcio la migliore copertura della categoria di CBS Sports che i nostri telespettatori si aspettano”.

L’accordo rende la CBS la tua casa per le finali di UEFA Champions League per tutta la stagione 2029-30 con le partite disponibili per lo streaming su Paramount+ mentre alcune partite verranno trasmesse anche su CBS Sports Network e CBS. Il nuovo contratto partirà nella stagione 2024 che vedrà anche la Champions League passare al modello svizzero in quanto sottoposto a un rinnovamento.