Nelle ultime ore, un frammento di un programma del televisione russa in cui lo hanno fatto i presentatori ridicolo e commenti omofobici commentando i paesi che hanno segnalato casi di vaiolo delle scimmie.

“Quasi tutti i contagiati sono uomini con orientamento sessuale non tradizionale. Non abbiamo casi di vaiolo delle scimmie, nessuno”, ha detto uno di loro ride di altri.

Ma questo non si è fermato qui. La televisione russa ha anche notato che alcuni paesi si sono schierati con Ucraina nel conflitto di guerra sono colpiti da questa malattia: “Che coincidenza! O forse non è una coincidenza… La maggior parte dei paesi in cui gli omosessuali si ammalano di vaiolo delle scimmie forniscono armi al regime di Kiev. Succedono queste cose, vero?”, osa pronunciare la conduttrice del programma russo.