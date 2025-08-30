La tua casa profumerà di lusso con meno di 3 euro: tutti confondono il deodorante Lidl con uno di marca costosa

Oggi sembra essere molto alla moda mantenere la casa profumata con differenti fragranze, a seconda della stanza in cui ci si trova. Di fatto, i supermarket offrono una vasta gamma di deodoranti, ideali per il soggiorno, la camera da letto e, ovviamente, il bagno. Ma c’è uno in particolare che sta spopolando, proviene da Lidl, è diventato virale e costa meno di 3 euro.

La creatrice di contenuti Rosa Barrancos, tramite il suo account TikTok @rosabarrancos, ha reso virale un deodorante a bastoncini di Lidl che forse hai già visto nei negozi, e che ora molti desiderano acquistare per verificare se, come sembra, abbia un profumo così gradevole, soprattutto considerando che costa solo 2,99 euro. Un deodorante alla vaniglia, un profumo che è anche trendy in profumeria, e mirra, rendendolo quindi un prodotto esotico che molti desiderano mettere alla prova. Non è sorprendente che alcuni lo acquistino a coppie. Ma non è l’unico deodorante menzionato nel video della tiktoker. Parla anche di un secondo prodotto, ai frutti rossi, quindi prendi nota perché ti riveliamo tutti i dettagli su questi deodoranti di Lidl.

Il deodorante di Lidl che profuma di lusso a meno di 3 euro

Appena inizia il suo video, questa giovane tiktoker mostra l’ingresso della sua casa e rivela che questo spazio profuma di vaniglia e mirra grazie a un deodorante a bastoncini che compra da Lidl. “Non sapete quanto profumi bene”, dice mentre inquadra il flacone, semplice ma con un tocco minimalista che ricorda prodotti molto più costosi. E la verità è che, per solo 2,99 euro, l’aroma non può generare più commenti.

Non si tratta solo di prezzo. La combinazione di vaniglia e mirra dà come risultato un odore caldo, avvolgente, che trasmette sensazione di casa ma con un tocco sofisticato. Questo tipo di fragranze si trovano solitamente in negozi di arredamento o in marche di alta gamma, e che di solito costano molto di più.

Da quando il video è stato pubblicato, molte persone lo stanno cercando nel loro Lidl più vicino. E non è da meno. A questo prezzo, avere la casa profumata per settimane e con un tocco elegante sembra un’ottima scelta.

Vaniglia e mirra: un’accoppiata che va di moda

In profumeria, la vaniglia è da tempo una tendenza. Ha quel profumo dolce, morbido, familiare, che piace quasi a tutti. Se combinata con ingredienti come la mirra, che aggiunge una sfumatura più resinoso e misterioso, il risultato è un profumo equilibrato, corposo e molto piacevole per l’uso quotidiano.

È proprio questo quello che ottiene questo deodorante: un odore che non stucca, che si percepisce senza risultare invadente e che dà la sensazione che la casa sia sempre pulita, curata, ben profumata.

Utilizza anche uno ai frutti rossi

Sebbene quello alla vaniglia e mirra sia il grande protagonista del video, Rosa mostra anche un altro deodorante a bastoncini di Lidl, questa volta con profumo di frutti rossi, che tiene in bagno. Un altro classico che non delude mai, con quel profumo fruttato e fresco che di solito piace a tutti e che si abbinano bene a piccoli spazi o chiusi.

Inoltre, menziona che nella sua camera da letto usa spray per tessuti con profumo di pulito, del marchio Loes Aromas, e che nel soggiorno alterna tra incenso da Natura e bruciatori di cera, sempre di Loes. La conclusione è chiara: per lei, il profumo fa parte dell’arredamento, e scegliere un aroma per ogni angolo è quasi importante come il colore di un muro o la luce di una lampada.

Dove acquistarlo e perché sta volando dagli scaffali

Tornando ai prodotti del supermercato, entrambi i deodoranti sono disponibili nella sezione di drogheria o pulizia di Lidl, anche se a causa del successo del video è possibile che in alcuni punti vendita si esauriscano rapidamente. Quello alla vaniglia e mirra, a quanto pare, è quello che sta ricevendo più attenzione. E a soli 2,99 euro, non è strano che molti ne prendano più di uno.

Non lasciartelo scappare, se lo trovi, può essere un ottimo modo per provare un cambiamento in casa senza dover spendere molto. Un piccolo dettaglio che fa la differenza, soprattutto quando arriva una visita e vuoi sorprenderli con il meraviglioso aroma che emana da casa tua, o per quei momenti in cui torni a casa dopo il lavoro o una lunga giornata con i bambini, vuoi sdraiarti e sentire quel dolce profumo. Inoltre, essendo un deodorante a bastoncini non devi fare nulla, basta rilassarti, chiudere gli occhi, sentire la vaniglia e la mirra mescolate e immaginare di essere in paradiso. Non sarà difficile.