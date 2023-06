La tua acquisto dell’anno: Zara Home sconta una gonna lunga multi-posizione.

Esistono capi eleganti che possiamo cambiare e sembrare di indossare lo stesso modello ogni giorno. Per questo motivo, Zara Home sconta una gonna lunga multi-posizione.

È un pareo in lino che potrai indossare come vestito, gonna con dettagli e molto altro.

Zara Home sconta una gonna lunga multi-posizione

Noterai che è disponibile in due colori e per questo potrai scegliere quello che ti piace di più a seconda dell’occasione. È il pareo in lino per la spiaggia che consente anche fino a cinque diverse posizioni.

In questo modo, puoi indossarlo normalmente e incrociato, come un abito lungo con un collo allacciato al collo, diventando così un capo completamente diverso, lasciando anche questo fiocco da legare sul lato sinistro per diventare una gonna elegante e molto altro ancora.

Ogni posizione è spiegata in modo che non ci sia alcuna difficoltà nel metterlo in un modello diverso ogni giorno. Acquisti un capo e ne hai cinque diversi, qualcosa che vale la pena e che sicuramente avrà successo in questa stagione estiva.

Come possiamo prendere cura di questa gonna lunga

È realizzata al 100% in lino e tra le sue cure, deve essere lavata in lavatrice a max. 30ºC sempre con centrifuga breve, non usare candeggina, stirare al massimo a 110ºC, non usare l’asciugatrice, lavare e stirare al rovescio. Osserva bene le specifiche dell’etichetta che spiegano come farlo, perché il lino è un materiale fantastico e fresco per l’estate, ma forse un po’ più complicato da mantenere.

In due colori

Se ti piace questa gonna e vestito pareo, puoi averla in due diversi colori. Sono basici, bianco e nero, ideali per quest’estate e altre occasioni.

Il bianco è molto elegante e puoi anche indossarlo come gonna pareo per andare in spiaggia in questa stagione. Con sandali piatti e borse, che puoi acquistare da Zara, hai il miglior capo per andare con maggiore stile.

In nero, quando diventa un vestito, è il preferito per le cene e le uscite serali, mentre come gonna puoi abbinarla a top e body sopra.

4.1/5 - (9 votes)