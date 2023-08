La tostapane di Lidl che segnerà tendenza nella tua cucina grazie al suo design moderno

È fortunato avere elettrodomestici e attrezzature all’ultima moda. Molti di quelli che abbiamo in casa sono molto apprezzati in tutti gli spazi, soprattutto in quelli in cui si cerca un tocco di modernità, oltre alla funzionalità. Con tutto questo, e in un modo che ci è piaciuto molto, dal catalogo di Lidl abbiamo trovato un bel tostapane che delizierà tutti, e non solo perché fa la tostatura del pane.

Un tostapane che viene ora presentato nei supermercati Lidl come una proposta affascinante e che ha tutto ciò che ci serve, anche per le cucine più eleganti, come potrete vedere nelle prossime righe. In modo eccezionale, abbiamo trovato un piccolo elettrodomestico con un design e un aspetto molto attuali. È del marchio Silvercrest.

Lidl ci batte tutti con il suo tostapane più moderno

Come accade con tutti gli elettrodomestici che possiamo avere a casa, è vero che hanno bisogno delle esigenze di ognuno, anche per i prodotti di base come i tostapane. In effetti, questo tipo di strumento è molto cambiato rispetto a quelli di qualche anno fa, ma oltre a migliorare il design o aggiungere accessori come le griglie, la loro funzione principale e il modo per ottenerla rimangono gli stessi.

Questo non è altro che tostare il pane, ovviamente. È vero che sul mercato ci sono idee e proposte davvero valide per tutti, ma crediamo che siano idee come questa che abbiamo nei corridoi e nei supermercati di Lidl quelle che più possono piacervi per gustare i vostri panini appena sfornati al mattino. Con grande stile e comfort, arriva dal marchio Silvercrest, un marchio che lavora in collaborazione con i tedeschi. Costa 28 euro.

I tuoi panini appena sfornati con il tostapane Silvercrest di Lidl

In questo contesto, e come qualcosa che abbiamo visto nel migliore dei modi, ciò che abbiamo con questo tostapane Silvercrest e che si posiziona al meglio per tutti questi momenti, è che è perfettamente tostato. O, per dirla in altre parole, questo è il miglior indicatore che un tostapane funziona bene, che sia in grado di ottenere fette di pane croccanti e con un colore uniforme su tutta la superficie, cioè senza zone troppo bianche e altre bruciate.

Con un design e uno stile moderno, che oltre a ottenere risultati perfetti si fa notare in cucina dando un tocco speciale, ha una delle presenze più iconiche per curare la tua cucina all’ultima moda e ottenere un luogo bello e di grande impatto. Ha anche modalità di scongelamento, riscaldamento e stop, ed è dotato di un accessorio per riscaldare i panini. Con elementi di imitazione del legno, è disponibile in bianco e grigio.

Puoi anche aggiungere il moderno bollitore d’acqua di Lidl

In un altro ordine di idee, e come abbiamo visto nel caso precedente, nei supermercati Lidl abbiamo anche opzioni così fantastiche per creare e dare vita ai nostri elementi di base. Sì, stiamo parlando di un altro strumento che fa parte dei piccoli elettrodomestici che troviamo nei negozi di Lidl, e che sarà anche un pezzo molto distintivo per vestire il nostro ambiente in modo più attuale.

Stiamo parlando di un fantastico bollitore d’acqua, molto moderno, che fa anche parte del marchio Silvercrest ed è pensato per il nostro miglior aspetto. Ha una potenza massima di 3100 W, perfetta per tutti i nostri usi. Con un corpo in acciaio inossidabile di alta qualità, è dotato di un filtro anticalcare removibile e di un indicatore del livello dell’acqua. Costa 21 euro.

Lidl completa i tuoi preparati per il latte con la nuova brocca per la schiuma

In una posizione successiva, e proposto come una delle migliori idee per preparare i nostri preparati, da Lidl arriva uno strumento finale, un ultimo accessorio per la casa davvero fantastico con cui preparare i nostri caffè – o semplicemente il latte – come preferiamo. Stiamo parlando di dotare la nostra cucina di una fantastica brocca per il latte, la brocca per la schiuma.

Con diverse funzioni che la rendono perfetta per preparare cappuccini, matcha lattes e qualsiasi altro tipo di bevanda che richieda latte con la consistenza schiumosa di una nuvola, è anche del marchio Silvercrest ed è una delle idee che puoi portare a casa. Funziona con una potenza di 500 W, consentendo di riscaldare fino a 300 ml di latte, con o senza schiuma. Il suo prezzo in negozio è di 30 euro.

Altri elettrodomestici di design venduti da Lidl

Se vai nella sezione degli elettrodomestici moderni e di design di Lidl, in particolare del marchio Silvercrest, troverai altri prodotti che daranno stile a questa stanza. Ad esempio, la catena tedesca di supermercati vende un frullatore con un design moderno e un colore molto accattivante: azzurro chiaro. Nel loro catalogo puoi trovare anche un tostapane decorato in rosa e con un disegno della famosa artista messicana Frida Kahlo. Dai un’occhiata al loro catalogo e vedrai molte opzioni!