La terribile astuzia di Ikea per farti spendere di più!

Ikea è un negozio che ha le sue astuzie di marketing per farti comprare sempre di più. Scopri di cosa si tratta…

Ti piace Ikea e sei sempre felice quando fai shopping lì? Ma sai che il marchio ha delle strategie spietate per farti comprare sempre di più? Gli impiegati ti svelano tutti i segreti che l’azienda svedese ti ha sempre nascosto!

Questi ottimi affari Ikea che ti tendono le braccia!

Non c’è bisogno di presentare il marchio Ikea, dove la maggior parte di noi ama andare per arredare e decorare la propria casa. Il negozio è infatti ricco di bellissimi prodotti per migliorare ogni stanza di una casa.

Quando si ama la propria casa, si vuole il meglio per sentirsi a proprio agio. Per fare ciò, è necessario trovare i prodotti che sapranno trovare un posto d’onore. Ed è ciò che Ikea ti propone di acquistare con i suoi numerosi articoli indispensabili.

Attualmente, il terzo sconto inizia a far affluire persone nei negozi. I clienti sono infatti felici di poter trovare affari a buon prezzo per rinnovare la loro “home sweet home”.

I problemi di spazio e di mancanza di spazio sono problemi ricorrenti nelle nostre case moderne. È spesso un rompicapo sapere dove mettere le proprie cose quando si sente la mancanza di metri quadri.

Fortunatamente, Ikea è qui per proporre soluzioni a ogni problema. Come con questo armadio che sta ottenendo un grande successo tra i clienti del marchio. Il suo prezzo basso e il suo bel volume lo rendono uno degli acquisti di punta dell’autunno per gli studenti che si trasferiranno presto nelle loro nuove case.

L’abbiamo detto, fare shopping da Ikea è sempre un’esperienza piacevole. Ma sai che il negozio scandinavo non lascia nulla al caso per conquistare la sua numerosa clientela?

Infatti, dietro la facciata accogliente e calorosa dei negozi, si nascondono strategie di vendita implacabili. Alcuni dipendenti di Ikea hanno rivelato informazioni che ti faranno riflettere su questo…

Queste strategie di marketing per farti sempre più tentare!

C’è innanzitutto questo strano percorso da seguire nei negozi. Questo percorso predefinito è stato pensato come un labirinto. Ogni 15 metri, i clienti di Ikea vengono indirizzati verso una svolta per mantenere vivo il loro interesse. È furbo e soprattutto incredibilmente efficace!

Quello che ammiriamo di Ikea è anche la messa in scena di ogni spazio. I clienti possono così immaginarsi in diversi ambienti e immaginare la stessa cosa per la propria casa.

Non hai mai avuto voglia di fare un piccolo pisolino in una di queste camere espositive promosse dal marchio? Bene, sappi che non ti è vietato farlo!

In un negozio Ikea, infatti, ti è permesso dormire in un letto esposto, senza correre il rischio di essere rimproverato! Tuttavia, fai attenzione perché le lenzuola non vengono spesso cambiate!

Fai attenzione anche alle false occasioni possibili grazie al metodo ‘Bulla Bulla’. Si tratta di oggetti esposti alla rinfusa in grandi ceste per dare loro un effetto scontato. Ma i prezzi rimangono gli stessi in realtà!

Attenzione anche ai reparti self-service, dove l’abbondanza di prodotti non li rende meno costosi da acquistare. Infine, sappi che ogni pacco aperto da Ikea viene ritirato dalla vendita. E questo annulla la possibilità di averlo in stock.

Evita quindi di aprire le scatole dei mobili in kit senza autorizzazione. E preferisci chiedere l’aiuto di un dipendente!

