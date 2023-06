La tendenza dell’estate su TikTok per una manicure che sicuramente vorrai fare

Le mani sono una delle parti del nostro corpo più esposte agli sguardi delle altre persone, motivo per cui è importante tenerle particolarmente curate, e questo include avere delle unghie belle.

Pertanto, molte donne scelgono di dipingersi le unghie di diversi colori e oggi ti presentiamo un trucco da TikTok che ti aiuterà a ottenere una manicure unica che attirerà gli sguardi di tutte le persone che incontri. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Il trucco di TikTok per ottenere una manicure unica quest’estate

La classica manicure francese è una delle preferite da molte donne quando si tratta di decorare le unghie. Principalmente perché conferisce un certo grado di eleganza e può essere abbinata a qualsiasi stile che utilizziamo, sia che sia più sofisticato che informale. Tuttavia, in estate questo look tende ad essere un po’ noioso, poiché utilizza colori molto neutri che passano inosservati in questa stagione. Almeno così era fino a quando abbiamo scoperto questo trucco di TikTok per ottenere una manicure perfetta.

Timbri in silicone per la manicure, la chiave per unghie da sogno

Cambiare la classica manicure francese con una manicure francese colorata è un’ottima opzione per i mesi più caldi dell’anno e, grazie a questo gadget mostrato da una utente su TikTok, puoi farla da sola a casa. Infatti, se vuoi, puoi anche optare per una manicure francese arcobaleno, di seguito ti spieghiamo come.

In questo video tutorial di bellezza, che ha già migliaia di visualizzazioni, una tiktokera ci mostra come combinare toni più saturi con i loro sinonimi pastello, realizzando una doppia punta francese e coprendo tutti i colori dell’arcobaleno. Una tecnica molto originale e con un risultato unico.

Per farlo, usa un timbro in silicone, che puoi acquistare a meno di due euro su AliExpress. Un prodotto su cui devi applicare lo smalto con cui vuoi fare la manicure francese e poi premere con la punta. In questo modo, otterrai delle unghie estremamente originali, fatte da te stessa e in modo semplice, poiché si tratta di un gadget di bellezza molto facile da usare.

Altre tre tendenze nella decorazione delle unghie che devi conoscere

Ma questa non è l’unicc forma per rendere le tue unghie più divertenti e audaci, di seguito ti parleremo di altre tre decorazioni ideali da indossare in questa stagione dell’anno. Prendi nota!

Unghie color neon

Innanzitutto, una delle tendenze più chiare di quest’anno sono le unghie con colori neon brillanti in tonalità vivaci, come il rosa, il verde, il giallo fluorescente o addirittura l’arancione. Se preferisci, puoi anche abbinare più colori per mostrarli tutti e si abbinano molto bene con l’abbronzatura che la nostra pelle assume in estate. Una tendenza molto innovativa, ma che sta spopolando sui Social Media.

Glazed nails o effetto perlato

Un’altra tendenza che è stata molto presente sui social media quest’anno sono le glazed nails o unghie con effetto perlato. Una tendenza che molte celebrità hanno indossato durante questa primavera nei festival. Per ottenere questo effetto perlato, puoi optare per uno smalto di colore vaniglia e applicare sopra polveri con effetto brillante argentato o dorato. Inoltre, dovrai applicare uno strato finale di top coat in modo che le particelle di brillantezza aderiscano alle tue unghie, conferendo loro un aspetto di perla e aumentando la loro luminosità.

Forme geometriche o swirl nails

Infine, un’altra tendenza che spopola fin dall’inizio dell’anno sono le unghie con forme geometriche o swirl nails. Principalmente perché ci offre una grande libertà d’azione, poiché è possibile creare ogni tipo di design.

Nel fare queste unghie è importante dare libero sfogo alla fantasia e aggiungere linee più o meno sinuose o più rette sulla base dell’unghia dipinta solo con il gloss. Oppure, se preferisci, puoi anche aggiungere smalti brillanti o con glitter per un effetto sbalorditivo. In ogni caso, ciò che conta davvero è che tu sperimenti e cerchi lo stile che più si adatta a te stessa.