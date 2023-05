La tendenza animalier che ha unito la Regina Letizia e Olivia Palermo

La stampa animalier è di moda. La prova è che sempre più persone, sia comuni mortali che celebrità, come la Regina Letizia e Olivia Palermo, la adottano. In questo modo, due delle personalità più prestigiose del panorama internazionale hanno dimostrato che questo design è qui per restare, reinventandosi nel corso degli anni e adattandosi ai nuovi tempi.

La Regina Letizia con una borsa stampa serpente a Tenerife. / Gtres

Negli ultimi anni, la Regina Letizia ha scelto sia borse che scarpe con la stampa serpente. Questi design hanno dato al look della consorte una certa sfrontatezza e dimostrano che la moglie di Felipe VI è attenta a tutte le tendenze, facendole sue ed aggiungendole al suo guardaroba, come fanno alcune delle modelle più famose in tutto il mondo. Tuttavia, forse non sapeva che esiste un marchio spagnolo nato nel 2019 che si è dedicato a dare tutta l’attenzione che merita alla pelle esotica del serpente pitone. Questo marchio è Monpetitpython, basato su design classici, eleganti e senza tempo che mettono in primo piano la singolare pelle di questo animale.

Borsa stampa serpente ‘Scarl’. / Monpetitpython

La loro vasta collezione include la borsa Scarl dell’azienda, realizzata con pelle di serpente pitone naturale. Si tratta di un’edizione limitata con un design classico ed elegante che le conferisce la versatilità per tutte le occasioni, sia di giorno che di sera. Inoltre, ha un’impugnatura corta che permette di portarla come borsa a mano e una catena metallica estraibile all’interno per portarla a spalla o a tracolla, con una delicata chiusura magnetica nascosta e fodera interna in cotone e pelle bovina.

Borsa stampa serpente ‘Esgy’. / Monpetitpython

Ma le alternative non finiscono qui, esiste anche la Esgy, un design di Monpetitpython basato su una borsa di pelle di serpente pitone naturale in edizione limitata. Ha una catena metallica che permette di portarla come borsa a tracolla o a mano, con una chiusura a zip e una tasca interna chiusa anch’essa con zip, oltre a una fodera interna in cotone. Senza dubbio, un design classico ed elegante che offre una certa versatilità per tutti i momenti della vita di una persona dinamica.

Se sei pronto ad acquistare una borsa di questo stile senza rinunciare al marchio spagnolo, probabilmente i maestri artigiani di Ubrique di questa azienda sono la tua migliore opzione, permettendoti di sentirti come la stessa Regina Letizia o Olivia Palermo, senza dover uscire dal paese e scegliendo un design classico dalle linee pulite, finiture di alta qualità e produzione artigianale nel nostro paese.

