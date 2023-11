La tenda a rullo di Leroy Merlin va a ruba

Ora che siamo in autunno inoltrato, stiamo cercando tutti i modi per mantenere la nostra casa calda e accogliente. A questo proposito, delle tende più spesse possono essere una buona soluzione, quindi non lasciatevi sfuggire la tenda a rullo di Leroy Merlin che sta andando a ruba.

La tenda perfetta per la vostra casa

Le tende sono più che mai alla moda e, se cercate una tenda dal design accattivante, funzionale e che si abbini all’arredamento della stanza in cui la collocate, non c’è niente di meglio della tenda a rullo di Leroy Merlin. Non potrete fare a meno di questo top seller.

Si tratta della tenda a rullo opaca modello Nash in colore bianco. La tenda perfetta da usare quest’autunno, in quanto vi proteggerà dalla luce del sole ma vi permetterà anche di mantenere la casa più calda più a lungo. In estate, invece, è possibile utilizzarla per tenere lontano il calore, grazie alla sua opacità e al suo design completamente liscio.

Facile da installare, misura 104 x 190 cm: perfetta per un’ampia finestra in camera da letto o le finestre del soggiorno o della sala da pranzo. Tuttavia, se avete finestre più piccole, è bene sapere che è disponibile anche in altre quattro misure.

La tenda si installa semplicemente, perché è dotata di tubo d’acciaio, staffe, catena e sistema di sicurezza per bambini. La tenda è facile da installare: basta praticare un foro nella parete sopra la finestra per fissare il tubo e la staffa e il gioco è fatto! Inoltre, il meccanismo può essere a destra o a sinistra. Se preferite, potete installarlo anche sul soffitto e sarà sufficiente pulirla con un panno pulito.

Se la tenda a rullo di Leroy Merlin ha conquistato anche voi, potete trovarla nei negozi Leroy Merlin e nel loro shop online. Il suo prezzo è anche molto economico: solo 21,99 euro.

