La “tecnologizzazione” dell’economia, opportunità e sfida per gli investimenti

Il innovazione tecnologica è stato, fino ad oggi, un pezzo chiave della sviluppo sociale, culturale ed economico dell’umanità. Nel ultimi 30 anniabbiamo assistito ad alcuni dei più notevoli progressi tecnologici della storia, che non solo hanno plasmato il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone e l’ambiente, ma ci hanno anche permesso di adottare uno stile di vita e goderci le unghie comodità che cinquant’anni fa erano impensabili. Chi avrebbe potuto pensare nel 1970 che l’intero pianeta sarebbe stato connesso attraverso una rete wireless ad alta velocità con accesso praticamente illimitato a qualsiasi tipo di informazione?

L’anticipo e la crescita nell’ultimo decennio è stata più rapida ed esponenziale che mai, perché abbiamo visto nascere invenzioni che in pochi anni sono diventate la nuova norma. Un buon esempio di questo è il i phone a partire dal Manzanache dalla sua presentazione nel 2007 per mano del compianto Steve Jobs completamente cambiato il mercato della telefonia mobile. Il dispositivo Apple ha trasformato gli smartphone in uno strumento quotidiano per gli esseri umani, che ha trasformato il modo in cui comunichiamo e il modo in cui le aziende svolgono la propria attività, promuovendo anche nuovi business che non potrebbero essere compresi senza questi strumenti.

A questo proposito, Holger Kahlertspecialista in soluzioni indicizzate di Credito Svizzeraconsidera che questo processo è una sfida oltre che un’opportunità di investimento, perché nessun settore economico può sottrarsi ai suoi effetti. Per l’esperto dell’azienda svizzera, “questo potrebbe portare anche a diventare tutti i settori, dall’agricoltura ai trasporti settori tecnologici nel medio termine”. “Il viaggio verso un’economia radicalmente riformata guidata dalla tecnologia è appena iniziato”, afferma.

OLTRE INTERNET

Per Kahlert, tendenze tecnologiche “andare oltre le società Internet in rapida crescita” e anche quelli con “un marcato orientamento tecnologico, come amazzone Y Tesla”, poiché “coprono, in un modo o nell’altro, ciascuno e ciascuno dei settori”. Questo esperto sottolinea come durante la pandemia di coronavirus abbiamo assistito al rapido sviluppo di aziende legate alla salute intelligente e all’intelligenza artificiale. “Inoltre, le aziende legate alla blockchain, all’internet delle cose o all’economia collaborativa sono tra le aziende più innovative, pur non appartenendo originariamente alla categoria delle aziende tecnologiche“, Aggiungere.

Lo specialista del Credit Suisse sottolinea che da allora osserviamo cambiamenti tecnologici che “in alcuni casi potrebbero contribuire a un’importante ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali, dei consumi energetici e della produzione industriale”. Per Kahlert, questa circostanza aprirebbe le porte a “un lungo elenco di possibilità che sarebbero già praticabili nel prossimo futuro” come, ad esempio, la completa elettrificazione del settore dei trasporti.

“I progressi realizzati nella produzione grazie alla stampa 3D hanno il potenziale per ridurre i costi e creare nuovi materiali e componenti. Per la sua parte, i nuovi progressi nella tecnologia delle batterie potrebbero consentire la fornitura costante di energia rinnovabile”, indica.

CAMBIAMENTI PIÙ VELOCI

Dall’azienda svizzera fanno notare che, sebbene gli investitori vogliano partecipare a questo processo, ciò non è facile poiché il ritmo con cui vengono adottati i cambiamenti è accelerato. “Poiché i consumatori possono accedere alle innovazioni tecnologiche in modo più immediato, ma allo stesso tempo possono anche sostituirle più rapidamente con nuove, non pochi cicli economici si accorciano notevolmente”, spiega Kahlert.

Lo specialista dell’azienda svizzera fornisce dati specifici al riguardo: tablet o smartphonedispositivi nati negli ultimi quindici anni, ci sono voluti solo sei anni per stabilirsi nel 50% delle case americane; Al contrario, altre invenzioni come la televisione a colori, i personal computer o Internet hanno impiegato fino a 20 anni per raggiungere questo tasso di utilizzo. E la differenza è tanto maggiore quanto più si va indietro nel tempo: ci sono voluti 70 anni perché le lavastoviglie fossero presenti in metà delle case nordamericane.

Quindi, Kahlert sottolinea che ci sono due sfide per gli investitori che vogliono partecipare a questo processo: da un lato, devono essere in grado di valutare quali tecnologie future saranno davvero importanti; dall’altro, devono essere in grado di farlo riconoscere quali aziende utilizzeranno queste tecnologie con profitto.

L’esperto di Credit Suisse espone come una “opzione efficiente” di investire nella “tecnologizzazione” il prodotti indicizzati, ovvero quelli tematicamente orientati all’innovazione. “Il suo obiettivo è riprodurre l’indice di riferimento il più fedelmente possibile. Gli indici più innovativi nel campo della disgregazione tecnologica guardano oltre il settore tecnologico per identificare quelle aziende i cui progressi nella ricerca scientifica potrebbero raggiungere successi e innovazioni tecnologiche”, spiega Kahlert, che raccomanda “partecipare a fondi indicizzati ampiamente diversificati che investono in società identificate come innovative con un approccio tematico focalizzato su diversi rami del settore”.