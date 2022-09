la tecnica giapponese per ottenere glutei tonificati

Cosa sarà il routine minimaliste di fitness giapponese che ci attraggono tanto. Oltre a dover spendere poco tempo atmosferico, tutti garantiscono risultati quasi immediati. Ora è il momento di prenderne un po’ natiche sodo e tonico con il metodo naoko. Questa tecnica si basa sul riadattamento del corpo. Il addestramento Y risultati sono state dimostrate dal loro creatore, il personal trainer Naoko. Il successo è tale che ha pubblicato il libro ‘Glúteos Arriba!’, in cui propone un programma di tratti semplici con il quale promette di avere un ‘culo 10‘.

Naoko è un personal trainer per la correzione pelvica. Dopo aver sofferto di rigidità muscolare e problemi dovuti al sovrappeso, si è orientato verso una vita sana e ha iniziato a praticare yoga, pilates e chiropratica. Questo l’ha motivata a sviluppare la propria tecnica.

Lavora le zone con più grasso corporeo

Il metodo Naoko promette di stimolare il muscoli di culocorreggere il distorsioni articolariperdere volume e ridurre la rrigidità muscolare, oltre a raggiungere la cifra desiderata. E tutto questo in un minuto.

Tra le promesse tonificanteNaoko lavora nelle aree che tendono ad avere di più Grasso corporeocome è il gonfiarsiil anca e il gambe. Il trainer afferma che cercare la routine di esercizi per ottenere glutei sodi “è stato un compito senza fine, ma è possibile utilizzare metodi diversi allo stesso tempo”.

Come mettere in pratica il metodo Naoko?

Il segreto per ottenere una figura snella sta nel lavorare i glutei, secondo questo guru del fitness. “Se non sono stabilizzati, il volume della pancia e delle gambe non sarà ridotto”, dice. E spiega perché: “Molte persone pensano che lì si accumulino grasso per mancanza di esercizio, ma la vera causa è nel fianchi“.

Prima di iniziare, Naoko consiglia di fare un piccolo test: controlla se i glutei dormono. Cioè, se hanno abbastanza forza e resistenza. Per fare ciò, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Sdraiati a pancia in giù e unisci i talloni. In questa posizione, apri le ginocchia ai lati. Con la forza dei glutei, alza le gambe (cerca di non chiudere le ginocchia o inarcare la schiena).

Se riesci ad alzare le gambe mantenendo il pube in superficie, significa che i tuoi muscoli sono in forma. Altrimenti, è il momento di rafforzarli.

La routine del metodo Naoko è composta da diversi esercizi fisici. Oltre ad essere illustrato nel libro ‘Buttocks up!’, sul suo canale YouTube ci sono tutti i video per ‘muovere il culo’ e ottenere glutei sodi e evidenti.

https://www.youtube.com/watch?v=AJcj_0QRec