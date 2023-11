La tavola ausiliaria di El Corte Inglés che funge anche da frigorifero

Non c’è niente di meglio che bere una bevanda fresca, qualsiasi essa sia, per non soffrire il caldo in estate. Insieme ad altri metodi, come accendere l’aria condizionata o un ventilatore, questo caldo non sarà un problema. Detto questo, vogliamo presentarti un tavolino ausiliario di El Corte Inglés che ti sorprenderà, perché, se lo apri, ti renderai conto che è un frigorifero molto pratico.

Quindi, se decidi di acquistare questo mobile, avrai un tavolo su cui appoggiare tutto ciò che desideri e, allo stesso tempo, un frigorifero per conservare la freschezza delle tue bevande. Se vuoi saperne di più su questo mobile-frigorifero in vendita su El Corte Inglés, continua a leggere. Ti garantiamo che non ti lascerà indifferente.

Beby Bar Curver: il tavolino-frigorifero ausiliario per esterni di El Corte Inglés

Nel catalogo dei grandi magazzini spagnoli, questo mobile viene venduto come un articolo per godersi feste all’aperto. Con forma rettangolare e di grande capacità, ti offre lo spazio sufficiente per riempirlo di ghiaccio. In questo modo, questo mobile-frigorifero di El Corte Inglés ti permette di mantenere le tue bevande fredde per ore. Inoltre, ha un’isolazione termica a doppia parete, quindi quella freschezza non si disperderà in nessun caso.

Questo tavolino ausiliario speciale che vende El Corte Inglés, inoltre, ti permette di sollevare il coperchio in modo da non doverlo aprire e chiudere ogni volta che vuoi prendere una bevanda dal suo interno. Quando è chiuso, puoi appoggiare i tuoi bicchieri o bottiglie senza problemi, perché è anche molto stabile. Un altro aspetto molto positivo di questo mobile disponibile su El Corte Inglés è che è ideale per l’uso esterno, in quanto è molto resistente alla corrosione e alle intemperie. Infine, il prezzo originale di questo mobile per esterni è di 129,95 euro, ma attualmente è scontato del 30%. Approfitta di questa magnifica opportunità!

Le misure e il peso di questo tavolino ausiliario speciale di El Corte Inglés

Non è necessario avere un giardino o una terrazza troppo grande per poterti permettere questo mobile, perché non è così grande. Nello specifico, misura 42,4 centimetri di larghezza, 84,7 di lunghezza e 39,6 di altezza. Per quanto riguarda il peso, senza considerare le bevande che puoi mettere all’interno, è di 10,5 chilogrammi. Quindi, potrai anche spostarlo da un posto all’altro in modo relativamente semplice. Ora lo sai: se vuoi passare un bel momento a bere qualcosa in terrazza con gli amici, questo tavolino ausiliario di El Corte Inglés può semplificarti molto le cose.