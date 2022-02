La svolta “da falco” della BCE potrebbe avvantaggiare l’euro, le banche e le azioni europee

Gennaio è stato il mese dell’inflazione, dei principali dati macroeconomici in una situazione di debolezza e della svolta delle banche centrali. Questo cocktail originariamente aveva tutte le schede per portare ad un risultato negativo per le azioni in genere. Ma nonostante, i risultati aziendali sono riusciti a fermare questa possibile emorragia. Allo stesso modo, l’inasprimento delle politiche monetarie potrebbe avvantaggiare anche i mercati azionari europei.

Ed è che secondo Morgan Stanley, in quanto finora pubblicato in termini di risultati aziendali, si vede un’ampia gamma di vendite record, un miglioramento degli utili nel 50% delle società che sono state contabilizzate, oi nostri vantaggi complessivi che superano le aspettative e con i titoli in crescita che registrano guadagni più forti.

Questo, tuttavia, non ha avuto un trasferimento diretto al mercato azionario. Le azioni ‘value’ sono scese dello 0,8% in media il primo giorno dopo la presentazione dei risultati, mentre cali nel caso di titoli growth, che hanno registrato maggiori profitti, sono stati il ​​3,7%. Ciò è influenzato da fattori macroeconomici, che nell’ultimo mese hanno avuto un grande peso sulle azioni e sull’euro.

I dati del record di inflazione nel 2021che è salito a 5% nell’eurozona, sono stati spinti dall’aumento dei prezzi dell’energia, superiore del 26% rispetto al 2020, e da cibo, alcol e tabacco, il cui aumento è stato del 3,2%.

Allo stesso modo, nell’ultimo trimestre del 2021 si è registrata l’espansione di Ómicron, con il rallentamento della economia in crescita sia dell’Unione Europea che della zona euro, che si trovava al 5,2%.

D’altra parte, il La Banca centrale europea (BCE) non ha apportato modifiche alla sua politica alla prima riunione dell’anno, ma Cristina Lagardeil suo presidente, non ha confermato che i tassi non sarebbero stati aumentati per tutto il 2022. Questo è stato immediatamente trasferito al mercato, con le banche che scontavano queste dichiarazioni e guidavano i mercati, come nel caso dello Ibex.

“Sebbene la BCE sia stata sorprendentemente aggressiva questa settimana, probabilmente è una buona cosa per l’euro, Banche europee e persino azioni europee generalmente. Le azioni europee hanno avuto la tendenza a fare meglio quando l’euro è salito, forse perché questi ambienti tendono a riflettere una maggiore forza economica relativa e “normalità””, commenta Andrew Sheets, stratega dell’entità.

VALUTAZIONI UE E UK INFERIORI

In questo senso, fa notare che anche le valutazioni contano, poiché nel caso di Le azioni europee e britanniche sono a livelli inferiori rispetto a cinque anni fa. Questa situazione è simile a quella di Giappone, Brasile e Corea, suggerendo un rischio inferiore poiché il Quantitative Easing è invertito.

In effetti, gli strateghi di Morgan Stanley si aspettano che il primo trimestre del 2022 vedrà i maggiori rischi per le stime di crescita, i valori più alti di inflazione e il maggiore concentrazione di rischi geopolitici, con il conflitto in Ucraina ancora in corso. Inoltre, guardando alla seconda metà dell’anno, ci sarà una riduzione record dei bilanci delle banche centrali. Infatti, calcolano che da maggio 2022 a maggio 2023 i paesi del G4 nel loro insieme taglieranno le loro disponibilità di asset di $ 2 trilioni, quattro volte più della più grande riduzione della storia, quella del 2018-2019.

A questo dobbiamo aggiungere che mentre l’inflazione è molto alta, la disoccupazione è a livelli molto bassi. “Spesso si sente che le banche centrali forniscono ai mercati un backstop, o ‘put’, dato il loro desiderio di evitare un inasprimento delle condizioni finanziarie. Ma le banche centrali ora devono bilanciare questa preoccupazione con i loro mandati fondamentali”, afferma Sheets.

Per tutti questi motivi, e nonostante la migliore situazione di alcuni mercati come quelli del Vecchio Continente, Fogli è “prudente rispetto alla durata e allo spread dei prodotti con rating IG, poiché riteniamo che entrambi siano molto sensibili a questi cambiamenti politici”. , con maggiore incertezza su dove si trovi il “fair value” senza la generosità delle banche centrali.

Dato tutto questo contesto, valute si sono deprezzati rispetto al dollaro, motivo per cui gli strateghi di Morgan Stanley hanno recentemente innalzato il loro livello nei mercati emergenti a “neutrale”. Quanto alle materie prime, continuano a preferire il petrolio all’oro, attraverso contratti di un anno.