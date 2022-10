la stufa Carrefour che valorizzerà la sala da pranzo della tua casa

Non illudiamoci. Nonostante il clima estivo si stia estendendo oltre quanto mai calcolato, la previsione è che il prossimo inverno sarà di temperature piuttosto basse, lasciandosi finalmente alle spalle le giornate da cani e tornando a vivere un Natale con sciarpa e fornello.

Ecco perché, prima che la prima ondata di freddo ci colga senza aver tirato fuori piumino, pigiama e cappotto appesi all’attaccapanni in ingresso, dobbiamo andare avanti lasciando il nostro casa per quando il termometro mostra una chiara regressione.

E a questo scopo, e con l’obiettivo di unire praticità ed estetica, Carrefour ha messo in vendita uno degli elettrodomestici più funzionali e necessari per questo inverno, una stufa in cui, a livello visivo, è tutta simulazione, ma quando si tratta di esercitare la sua funzione, riscaldare un ambiente, è più reale e imbattibile .

Il Nebraska è una stufa che, con il suo design a camino e la simulazione della fiamma del fuoco all’interno fa sembrare legna da ardere, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità: è un Stufa elettrica da 1.950 wattsufficiente per riscaldare una stanza di medie dimensioni.

Così si unisce il meglio dei due sistemi di riscaldamento: il riparo estetico delle stufe a legna con la pulizia e la praticità di quelle plug-in. E tutto questo al prezzo ridotto di 59,95 euro.