La stufa a pellet Leroy Merlin è super scontata!

L’inverno è ormai alle porte, le temperature iniziano a cambiare e il freddo comincia a insediarsi nelle case di tutto il Paese. Inizia il periodo di coperte, piumoni, piumini, stufe, caloriferi e caminetti. Inoltre, anche tempo di pensare di rinnovare l’impianto di riscaldamento di casa per rendere questo inverno meno freddo e anche meno costoso. Ecco perché la stufa a pellet Leroy Merlin è piuttosto interessante.

La stufa a pellet Leroy Merlin ad un prezzo super

Il gigante del bricolage, del giardinaggio e degli articoli per la casa ha lanciato infatti una super offerta dedicata alla stufa a pellet Diva da 9 kW. Il modello bianco gode di uno sconto di 250€. Disponibile solo per un periodo di tempo limitato, con questo fantastico prodotto potrete dire addio alle temperature fredde in casa e godere del comfort che avete sempre desiderato senza dover pagare prezzi elevati.

Perfetta per la stagione invernale

Il pellet è diventato una delle migliori risorse per il riscaldamento domestico. Il suo potere termico di combustione, combinato con la sua basse emissioni, lo rende ideale per mantenere calda qualsiasi casa senza impattare troppo sull’ambiente.

La stufa a pellet Diva da 9 kW è il prodotto che stavate cercando. Grazie al super sconto, può essere vostra a meno di 600 €. L’investimento iniziale può sembrare elevato ma, sul lungo termine, ne verrete ripagati.

Realizzata in acciaio e con finitura bianca, comprende un braciere in ghisa dove compie la magia della combustione. Può essere posizionata sul pavimento, in qualsiasi punto della casa e ha anche la possibilità di essere programmata. È facile da caricare attraverso la parte superiore ed è dotata di un sistema di caricamento facilitato. La canna fumaria posteriore consente di posizionare e distribuire lo scarico come si desidera. Se lo fate bene, potete sfruttare il calore in circolo per riscaldare diversi ambienti della vostra casa in modo semplice.

La stufa a pellet Leroy Merlin costa normalmente 849,00€, ma grazie al super sconto potete ora acquistarla a 599,00€. Dotata di Classe energetica A+ ed Ecolabel, che certifica l’attenzione per la salute delle persone e dell’ambiente, ha una garanzia di 3 anni e dimensioni di 41,7 x 88,5 cm: piccola ma potente e molto versatile. Si tratta di un opportunità perfetta per riscaldare la vostra casa anche negli inverni più freddi e ancora di più con questo sconto di 250€.

