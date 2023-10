La strategia commerciale di Inditex: meno negozi ma più grandi nella sua scommessa sul commercio online.

Il colosso tessile Inditex è da anni immerso in un processo di trasformazione della sua strategia commerciale e dei suoi negozi. Ma a causa della pandemia, l’azienda fondata da Amancio Ortega ha accelerato il suo piano di miglioramento e riorganizzazione degli spazi, che prevede la chiusura dei negozi non strategici, il restauro dei vecchi, l’ampliamento di quelli di dimensioni minori o l’apertura di nuovi locali più grandi situati in posizioni privilegiate.

Come spiegato da Inditex a OKDIARIO, la strategia del gruppo si basa su un modello che “integra la vendita in negozio fisico e online”. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di acquisto del cliente offrendo diversi servizi adattati a ogni brand, come punti di ritiro per gli ordini online, codici QR nei negozi per scaricare un elenco delle offerte o consulenti di acquisto, tra gli altri.

Questo processo di rinnovamento dei negozi è più intenso in Italia, poiché essendo il mercato principale, molti dei negozi erano già obsoleti. Per Inditex, le chiavi del rinnovamento dello spazio commerciale passano per migliorare l’esperienza del cliente, ampliare sia lo spazio di vendita che il magazzino e ricollocarsi in zone privilegiate.

In questa scommessa sull’innovazione, la casa madre di Zara sta anche lavorando per implementare un nuovo sistema di allarmi di sicurezza che sarà disponibile quest’anno. Si prevede che nella stagione autunno-inverno di quest’anno l’azienda smetterà di utilizzare gli allarmi di plastica tradizionali e passerà a un modello “invisibile”.

Un modello più redditizio

Al 30 aprile 2023, il gruppo con sede ad Arteijo contava 5.801 negozi, ossia 622 in meno rispetto all’anno precedente. Di questi, 1.878 erano di Zara, 858 di Bershka, 847 di Stradivarius, 788 di Pull&Bear, 548 di Massimo Dutti, 456 di Oysho e 426 di Zara Home.

Nel 2022, lo spazio lordo di Inditex è aumentato del 4,5%, mentre lo spazio netto, che include le acquisizioni, si è ridotto del 6% a causa della consolidazione dello spazio commerciale.

Nella presentazione dei risultati annuali, l’amministratore delegato di Inditex, Óscar García Maceiras, ha spiegato che il gruppo continua ad identificare i negozi che non si adattano al modello. Tuttavia, ha precisato che negli ultimi anni l’azienda ha aumentato la superficie media di ogni negozio del 13%. Maceiras ha affermato che nell’ultimo esercizio la vendita al metro quadrato è stata superiore del 16% rispetto al 2019, quando Inditex aveva 1.600 negozi in più.

Per l’anno in corso, l’esecutivo ha dichiarato di aspettarsi che “nonostante le acquisizioni, la superficie netta abbia un bilancio positivo”.

Risultati

Inditex ha registrato un utile netto di 1.168 milioni di euro nel primo trimestre dell’esercizio 2023-2024 (dal 1 febbraio al 30 aprile), con un incremento del 54% rispetto all’anno precedente, grazie a una “forte” performance operativa.

Inoltre, le vendite sono aumentate del 13% rispetto al primo trimestre del 2022, raggiungendo i 7.611 milioni di euro, con un’evoluzione “molto soddisfacente” sia nei negozi fisici che online. Le vendite a cambio costante sono aumentate del 15%. Il gruppo fondato da Amancio Ortega ha sottolineato che le vendite sono state positive in tutte le aree geografiche e in tutti i formati.

Inoltre, il margine lordo è cresciuto del 14% a 4.603 milioni di euro, raggiungendo il 60,5% (+34 punti base rispetto al primo trimestre del 2022). Nel frattempo, l’EBITDA è cresciuto del 14% a 2.195 milioni di euro, mentre l’EBIT è aumentato del 43% a 1.483 milioni di euro e il risultato prima delle imposte del 52% a 1.505 milioni di euro.

