La squadra della Champions League della CBS Sports si dirige a New York per la festa di osservazione di “Destination Brooklyn”.

La squadra di Champions League Today si sta dirigendo negli Stati Uniti per due giorni di divertimento durante la quinta giornata e sei invitato a venire a vedere il meglio del meglio del calcio sul grande schermo. “Destination Brooklyn” √® l’evento per dare un’occhiata a tutte le migliori partite di Champions League che Paramount+ ha da offrire in un’esclusiva festa di osservazione con uno sfondo pittoresco di New York City.

Cattura tutta l’azione su pi√Ļ schermi e guarda i tuoi talenti calcistici in onda CBS Sports preferiti, tra cui Kate Abdo, Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher e Peter Schmeichel, in uno spettacolo in studio dal vivo. Ad unirsi alla troupe sul set in entrambi i giorni ci saranno le ex stelle del calcio della nazionale maschile degli Stati Uniti e gli analisti di CBS Sports Clint Dempsey, Charlie Davies e Maurice Edu. I fan di tutte le et√† sono invitati a partecipare. I cancelli dell’evento si aprono alle 11:30 ET prima dello spettacolo pre-partita di UEFA Champions League Today su Paramount+ alle 12:30 ET. La registrazione non garantisce l’ingresso, quindi si prega di arrivare in anticipo. Una volta che il parco dei fan √® pieno, l’ingresso sar√† su base one-in-one-out.

Dettagli “Destinazione Brooklyn”.

Date: Martedì 25 ottobre e mercoledì 26 ottobre

Martedì 25 ottobre e mercoledì 26 ottobre Volta: 11:30-18:00 ET

11:30-18:00 ET Posizione: Molo 2 del parco del ponte di Brooklyn

Molo 2 del parco del ponte di Brooklyn Indirizzo: 155 Furman St Brooklyn, NY 11201

Il programma della quinta giornata di Champions League

Martedì 25 ottobre

Salisburgo vs Chelsea, 12:45 ET (Paramount+)

Siviglia vs Copenaghen, 12:45 ET (Paramount+)

Dinamo Zagabria-AC Milan, 15:00 ET (Paramount+)

Celtic vs Shakhtar Donetsk, 15:00 ET (Paramount+)

Lipsia-Real Madrid, 15:00 ET (Paramount+)

Dortmund vs Man City, 15:00 ET (Paramount+)

PSG vs Maccabi Haifa, 15:00 ET (Paramount+)

Benfica-Juventus, 15:00 ET (Paramount+)

Mercoledì 26 ottobre

Club Brugge vs Porto, 12:45 ET (Paramount+)

Inter vs Viktoria Plzen, 12:45 ET (Paramount+)

Napoli vs Rangers, 15:00 ET (Paramount+)

Ajax-Liverpool, 15:00 ET (Paramount+)

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, 15:00 ET (Paramount+)

Tottenham vs. Sporting CP, 15:00 ET (Paramount+)

Barcellona-Bayern Monaco, 15:00 ET (Paramount+)

Eintracht Francoforte-Marsiglia, 15:00 ET (Paramount+)