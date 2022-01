La Spagna supera i sette milioni di contagi da covid

Spagna Ha superato i 7 milioni di persone contagiate dal coronavirus, di cui 1.289.952 notificate nelle ultime due settimane, che ha alzato l’incidenza di 148 punti, arrivando a 2.722 casi.

Nel bel mezzo dell’ascesa della sesta ondata, e anche senza che il numero di contagi abbia raggiunto un tetto massimo, la Spagna ha raggiunto 7.164.906 cittadini che hanno contratto la malattia covid-19 causata dal coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, che indicare inoltre che, di tale totale, 618.696 sono stati contagiati negli ultimi 7 giorni.

Da mercoledì, ultimo giorno in cui Health ha pubblicato i dati sulla pandemia, sono stati registrati 97 decessi (331 nell’ultima settimana), mentre il tasso di mortalità si attesta all’1,3%, contro l’1,7% di oltre un mese fa. L’incidenza accumulata negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti si attesta a 2.722,27 punti, contro i 2.574,46 di mercoledì.

Il 22% dei pazienti in terapia intensiva è covid

Due settimane fa, l’occupazione media nazionale dei pazienti nelle unità di terapia intensiva era del 16,2%, con 1.515 ricoverati, e ora è del 22%, con un totale di 2.010 pazienti. In reparto era il 6,4%, con 7.924 pazienti, ed è passato all’11,7%, con 12.370. reddito.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.010 ingressi (2.212 mercoledì) e 1.078 iscrizioni (1.906 mercoledì). Il tasso di occupazione dei letti a causa del coronavirus è dell’11,79% (10,91% mercoledì) e in terapia intensiva è del 22,06% (21,58% mercoledì).

Le comunità autonome hanno effettuato 2.449.543 test diagnostici, di cui 1.197.521 PCR e 1.252.022 test antigenici, con un tasso complessivo per 100.000 abitanti di 5.208,89. Nel frattempo, il tasso di positività si attesta al 33,16%, in aumento dal 30,98% di mercoledì. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che questa cifra sia inferiore al 5% per considerare la diffusione del virus come “controllata”.