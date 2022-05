La Spagna studia 30 casi di epatite acuta grave, 24 dei quali in bambini di età inferiore a 10 anni

Tra il 1 gennaio 2022 e il 26 maggio 2022, In Spagna, 30 casi di epatite acuta grave attualmente allo studio, di cui 24 hanno 10 anni o meno e nessuno è correlato tra loro.

Ciò risulta dall’ultimo rapporto ‘Avviso di epatite acuta grave non-AE di causa sconosciuta nei bambini di età inferiore a 10 anni nel Regno Unito. Situazione in Spagna’, pubblicato dal Ministero della Salute in cui, inoltre, lo indica ci sono cinque casi con risultati in sospeso e altri sei casi sono stati scartati (quattro di questi dovuti ad altre patologie e due perché l’esordio dei sintomi era precedente a quelli descritti nella definizione del caso).

Nessun caso con un legame epidemiologico è stato rilevato. I casi indagati risiedono in 10 comunità autonome: 11 a Madrid, 5 in Galizia, 4 in Catalogna, 3 nelle Isole Baleari, 2 in Andalusia, 1 in Aragona, 1 nelle Isole Canarie, 1 in Castilla y León, 1 in Castilla-La Mancha e 1 a Murcia.

Il l’esordio dei sintomi del primo caso è stato il 2 gennaio 2021 e quello dell’ultimo caso segnalato il 16 maggio 2022. Si osserva un numero mediano di casi alla settimana di 1 con un intervallo da 0 a 6 casi, questi 6 casi si verificano nella settimana 12, corrispondente alla settimana dal 21 al 27 marzo.

L’età media dei casi in esame era di 6,1 anni (deviazione standard 4,8 anni) e l’età mediana di 4,5 anni (range 6 mesi-16 anni). Per sesso, 19 casi erano ragazze (63,3%) e 11 ragazzi (36,7%), con una percentuale maggiore di ragazze nelle fasce di età 0-5 e 6-10 anni (Figura 3).

Secondo i sondaggi, 20 casi erano stati dimessi dall’ospedale, 4 erano ancora ricoverati in ospedale e in 6 le informazioni non sono registrate, e solo in un caso è stato necessario eseguire un trapianto di fegato. I sintomi più frequentemente riportati sono stati: vomito (19 casi; 63%) e febbre (16 casi; 59%). Ittero è stato segnalato in 15 casi (52%), diarrea in 9 casi (32%) e sintomi respiratori in 6 (21%). Eruzione cutanea è stata segnalata in 8 casi.

“E’ necessario mantenere l’intensità della sorveglianza e le azioni che si stanno già portando avanti per l’indagine sui pazienti per confermare o escludere se c’è un aumento dei casi di epatite sconosciuta rispetto a quanto previsto, valutando sempre attentamente l’effetto della ricerca attiva di casi compatibili nell’aumento dei casi segnalati rispetto agli anni in cui questa azione non è stata svolta”, ha affermato Health nel rapporto.