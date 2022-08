La Spagna si prepara all’autunno con quattro nuovi vaccini “anticovid”.

Il vaccini anticovid di seconda generazione sono già qui. Sono farmaci aggiornati contro il nuove varianti, soprattutto contro l’ómicron, e ciò migliorerà la protezione non trascurabile che già offrono i vaccini tradizionali, quelli creati dalla variante originale, quella di Wuhan. Solo pochi giorni fa, il Regno Unito ha approvato il primo vaccino bivalente covid-19, efficace anche contro l’omicron e i suoi sottovarianti BA.4 e BA.5, del Azienda americana moderna. Deve ancora essere autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

La Catalogna inizierà a somministrare la quarta dose del vaccino contro il covid in autunno, e inizierà con gli ultraottantenni. Il pediatra e vicepresidente dell’Associazione spagnola di vaccinazione (AEV), Fernando Moraga-Llop, ritiene che, per allora, la Spagna avrà già il vaccino Modera aggiornato. E, inoltre, una seconda generazione di Pfizer, che, come Moderna, sarà efficace contro i ceppi Wuhan e le sottovarianti BA.4 e BA.5. Per ora, però, solo Moderna è stata autorizzata, e dalla sola UK Medicines Agency.

Ma ci saranno altri due nuovi vaccini. “Insieme ai farmaci a RNA messaggero [Pfizer y Moderna]c’è il secondo gruppo di vaccini proteici ricombinanti Moraga-Llop sottolinea. In Spagna è autorizzato Nuvaxovid, dal laboratorio americano novamax, di cui “non si è fatta molta diffusione, né si sono comprate molte dosi” perché il ministero della Salute lo metterà solo in persone che hanno qualche Controindicazione degli altri vaccini. “Questo vaccino, che ha solo il ceppo ancestrale, quello di Wuhan, non conta molto nella strategia di vaccinazione”, afferma questo pediatra.

L’arrivo di Ipra

Inoltre, è prevedibile che Hipra, il vaccino spagnolo, più nello specifico, sarà disponibile anche il prossimo autunno. sviluppato in Catalogna. Questo sarebbe il primo vaccino “anticovid” prodotto nell’Unione Europea (UE). “È, come Nuvaxovid, da proteina ricombinante. Ma, a differenza di questo, è bivalente e porterà due varianti: l’alfa e la beta. Tuttavia, è stato visto avere un ampia risposta immunitaria a tutte le varianti, compreso l’omcron”, dice Moraga-Llop. Infatti, gli studi dimostrano che una terza dose di Hipra in persone di età superiore ai 16 anni che hanno precedentemente ricevuto due di Pfizer sarebbe “aumento della risposta immunitaria” Y “meno effetti negativi”.

Infine, ci sarà un altro nuovo vaccino, quello di sanofi, che conterrà le varianti Wuhan e beta, ma impiegherà più tempo per arrivare. Moraga-Llop ritiene che quelli che arriveranno più imminentemente saranno quelli aggiornati di Moderna e Pfizer, Nuvaxovid e Hipra.

E i vecchi vaccini?

Tuttavia, le iniezioni con questi nuovi vaccini dipenderanno dal fornitura di essi. l’esperienza lo ricorda la produzione ha i suoi limiti. In questo senso, i medici chiedono calma. “I nuovi vaccini sono migliori, ma non straordinariamente migliori. I vecchi vaccini funzionano ancora”, sottolinea l’epidemiologo Antoni Trilla, Responsabile della Medicina Preventiva presso l’Hospital Clínic de Barcelona. Trilla è favorevole a iniziare a vaccinare con la quarta dose quando c’è a “fornitura garantita”, anche se significava iniziare “poco dopo”. “C’è sempre la domanda se Moderna e Pfizer forniranno i loro nuovi vaccini in tempo. Li stanno ancora facendo”. avverte l’epidemiologo.

Moraga-Llop sottolinea la stessa idea di Trilla. “Tutte le vaccinazioni quello che abbiamo adesso ridurre il rischio di malattie gravi. È più importante ottenere uno qualsiasi che il tipo di vaccino”, afferma il vicepresidente dell’AEV. Insiste inoltre sul fatto che, sebbene sia importante ottenere la quarta dose quando sarà il momento, è fondamentale continuare ad avanzare con le terze dosi. “Più del 40% in Spagna non ce l’ha ancora”, afferma. Queste persone che ancora non hanno le terze dosi (molte perché si sono infettate con l’omicron) potrebbero ricevere anche i nuovi vaccini.

Nell’intero piano vaccinale non c’è traccia dei vaccini di AstraZeneca e Janssen. “Le campagne di comunicazione di entrambi, a seguito del Effetti collaterali, ha costretto l’Europa a escluderli dal gioco. Non credo che saremo vaccinati di nuovo con loro”, dice Trilla.

il prossimo autunno

Come quelli degli ultimi due anni, il prossimo autunno lo è uno sconosciuto Come sempre, gli esperti raccomandano cautela di fronte all’aspetto di a nuova variante. Né lo escludono contagi omicronici risalire, nonostante molte persone siano già contagiate. Tra l’altro, perché la reinfezione è possibile.

L’arrivo dell’influenza è preoccupante, come è successo in Australia, dopo due anni senza quasi traccia

Ma, in più, dopo due anni senza quasi traccia di lei, le preoccupazioni influenzali. “Australia, il territorio dell’emisfero sud in cui guardiamo di più, ha avuto l’influenza. È persino avanzato rispetto agli anni precedenti al covid-19″, afferma Trilla. Riconosce di essere preoccupato per come misure di risparmio energetico possono influenzare la trasmissione di malattie respiratorie in generale. “Dovremo chiudere più case. Ventileranno meno e ci sarà più rischio di contagio”, anticipa questo epidemiologo. Una volta attraversato l’equatore in agosto, settembre e autunno iniziano ad apparire con la coda dell’occhio.