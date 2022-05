La Spagna rileva già più negativi che positivi nel vaiolo delle scimmie

Il ministro della Salute, Carolina Darias, ha assicurato questo martedì, all’ingresso della sessione plenaria del Senato, che In Spagna sono già stati rilevati più casi negativi del virus. virus delle scimmie quanto positivoper il quale ha previsto che “questo trend” continuerà.

Al momento A 51 persone è stata diagnosticata questa malattiadi cui 20 mediante sequenziamento e il resto mediante PCR, come dettagliato dal ministro della Salute, il quale ha riferito che 35 sono risultati negativi e due sono in attesa di ripetizione del test.

“Viene monitorato. La sorveglianza ha funzionato correttamente ei servizi delle comunità autonome stanno facendo un ottimo lavoro. Inoltre i campioni stanno arrivando gradualmente”, ha sottolineato Darias, che lo ha ricordato In Spagna è già raccomandato l’isolamento dei casi positivinessun contatto con animali domestici e ridurre al minimo il contatto fisico per fermare il contagio.

Da parte sua, il direttore del Centro per il Coordinamento delle Allerte e delle Emergenze Sanitarie, Fernando Simón, ha fatto un invitare alla cautela con il vaiolo delle scimmie e ha insistito sul fatto che la priorità è “sapere cosa è successo” e rilevare tutti i meccanismi di trasmissione del virus che lo causa.

Simón ha risposto in questo modo dopo essere intervenuto alla tavola rotonda “Minacce biologiche in Spagna”, organizzata dal Gruppo parlamentare popolare al Congresso alla domanda sulle priorità delle autorità sanitarie per affrontare l’epidemia di vaiolo delle scimmie che si sta già diffondendo in diversi paesi.

“La priorità è sapere cosa sta realmente accadendo: dobbiamo avere informazioni epidemiologiche sui nostri casi e su quelli di altri paesicercare di identificare bene tutti i meccanismi e le linee di trasmissione che sono state stabilite e poi, ovviamente, curare, gestire e gestire i pazienti”.

Riguardo al primo, il responsabile dell’allerta sanitaria ha indicato che, sebbene si stiano valutando diverse ipotesi sulla loro origine e sui punti a più alto rischio di trasmissione, ciò non implica che siano gli unici. “Ci sono casi che sono stato alle Isole Canarie e altri a Madrid, ma ciò non significa che non ce ne siano altri“, ha sottolineato.

Quanto ai pazienti, la gestione del rischio passa attraverso il suo isolamento, “poco di più”e le precauzioni che devono essere prese, come non condividere vestiti o bicchieri e piatti, e altre misure che sono già state pubblicate in documenti come il Protocollo per l’individuazione e la gestione dei casi, redatto dai tecnici del rapporto di allerta del Ministero Salute e comunità.

“Servono informazioni”

“Proprio adesso non c’è problema che non richieda né grande conoscenza né grande clamore: in questo momento abbiamo bisogno di informazioni e lasciamo che i team lavorino e indaghino per scoprire cosa sta succedendo”, ha ribadito.

“Possiamo girare film di tutto ciò che vogliamo, non possiamo mai eliminare ogni ipotesi al cento per cento“, sebbene, secondo l’esperto, qualsiasi via di diffusione che non sia stata naturale è “improbabile”.

Qualcosa che si basa sul fatto che negli ultimi anni si sono verificati solo due episodi di casi importati, principalmente nel Regno Unito, insieme a focolai che “non sono grandi ma non eccessivamente piccoli” in alcuni paesi dell’Africa occidentale e centrale.

“Non dobbiamo scappare di mano”, ha invitato Simón prima di insistere sul fatto che “ora dobbiamo informarci, svolgere le indagini che sono in corso e che le squadre di sanità pubblica possano svolgere con calma il loro lavoro il più rapidamente possibile possibile. sapere cosa è successo e, da lì, dare maggiori dettagli. Nel frattempo, dobbiamo essere un po’ cauti”, ha concluso.

Durante il suo intervento alla tavola rotonda, l’epidemiologo ha fatto riferimento alla difficoltà di identificare i rischi biologici: “Rilevare che un brufolo è la prima vescicola del vaiolo delle scimmie è quasi impossibile anche per il miglior medico, perché in Europa praticamente nessuno avevo visto prima un caso “, ha dato come esempio.

Il che significa che la risposta non è “così facile o così veloce, il che significa che agiremo più tardi di quanto vorremmo” e, su questo, “non c’è molto da fare”.

“Fortunatamente”, abbiamo sistemi sanitari e di sorveglianza miglioriun maggiore accesso ad esso, una popolazione con un’elevata copertura vaccinale e una capacità di ricerca “enorme”.

Per citare un esempio, nel 1918 50 milioni di persone morirono della “cosiddetta influenza spagnola” con una popolazione mondiale di 1.500 milioni; in due anni di covid-19 sono morti 6,2 milioni su oltre 7.900 milioni di abitanti.

“Nella prossima pandemia -ha previsto- l’impatto sarà probabilmente minore, ma spero, per il nostro bene, che la percezione del rischio da parte della popolazione sia uguale o maggiore, perché, in caso contrario, ci riposeremo sugli allori”. “Abbiamo imparato e cambiato molto in 100 anni, ma dobbiamo continuare a migliorare ed esigere che la nostra popolazione ci spinga a fare sempre meglio”, ha concluso.