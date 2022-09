La Spagna non avanza nel diritto all’oblio dei pazienti che hanno vinto il cancro

Francisco Domene ha firmato il suo mutuo quattro anni fa, con l’entusiasmo con cui si firmano le cose che costruiscono una vita. Ma quando ha voluto contrarre l’assicurazione richiesta dall’ente come requisito, ha trovato un “no” come risposta. Il motivo era un linfoma che è stato diagnosticato quasi tre decenni prima, quando aveva solo quattro anni, e che ha vinto. Francisco è sano, curato e, pur sapendo meglio di chiunque altro che quell’esperienza lo ha lasciato un segno indelebile, si arrabbia quando scopre che sarà anche un peso che lo accompagnerà per tutta la vita: “Più di 20 anni dopo la sua dimissione definitiva, vedi di aver segnato per tutta la vita, non solo nella memoria, ma nei tuoi obiettivi personali”, lamenta.

Come Francisco, circa due milioni di persone hanno superato una malattia che ne porta molte altre lungo la strada. Tra le sue conseguenze, ce ne sono di più invisibili e addirittura estranee alla salute, ma che impediscono loro di poter recuperare pienamente quella vita riconquistata. Che cosa gli ostacoli quando si richiede un prestito o si stipula un’assicurazione personale. La Commissione Speciale per la lotta contro il cancro del Parlamento europeo chiesto di garantire il ‘diritto all’oblio’ ai malati di cancro quando sono trascorsi dieci anni da quando hanno terminato la cura, o cinque se sono stati diagnosticati quando erano minorenni. Con quel nome, il ‘diritto all’oblio’, si intende che il assicuratori e le banche non possono tener conto del tuo storia medica per discriminarliqualcosa di simile a quanto già accaduto nel 2011 quando una sentenza della Corte di giustizia dell’UE vietava alle imprese di stabilire premi in base al genere.

Tutti i paesi europei dovranno garantire il cancro “diritto all’oblio” prima del 2025ma in Spagna È ancora un argomento in sospeso. La Commissione europea ha prodotto un rapporto in cui si afferma che non esiste una politica del governo su questo argomento. Inoltre, anche se il Piano nazionale contro il cancro “pone un’enfasi speciale” sulla cura dei sopravvissuti al cancro, “ha dato la priorità ai bisogni primari di assistenza sanitaria e sociale”.

Lucía -nome fittizio- voleva stipulare un’assicurazione sulla vita quando ha firmato il mutuo, ma era stata guarita da un cancro solo due anni prima. Anche con revisioni e adattando la sua vita a nuove routine, ha scelto di mentire sul questionario sulla salute. Riconosce che, se ne avesse bisogno, probabilmente non avrà un’assicurazione che gli sarà molto facile provare il suo inganno, ma era l’unico modo per accedere al mutuo in quel momento. “Davvero, ciò che mi ha reso più difficile la vita è stato il messaggio implicito, che sono una scommessa rischiosa, che le aziende non scommettono sulla mia sopravvivenza abbastanza a lungo per poter pagare”, spiega la giovane donna.

Testimonianze come questa non sono sorprendenti Chiara Rosaresponsabile del Federazione catalana degli enti contro il cancro (FECEC). “Ci sono persone che ci hanno detto che il mutuo è intestato al partner perché non c’era modo di accedere a quel prodotto, è la realtà in cui si trovano”, spiega. E quello psicologico è un’aggiunta in più a quel peso che già portano chi supera la malattia: “Ti ricordano costantemente che ce l’hai”. La FECEC è una delle associazioni che sta spingendo di più affinché il ‘diritto all’oblio’ del cancro diventi una realtà in Spagna, ma “siamo ancora molto verdi”, afferma Rosà s. Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Grecia avere regolamenti che proteggano i pazienti e Italia Stavo lavorando su uno standard prima della caduta del governo.

Il muro impenetrabile della discriminazione

“Non stiamo davvero parlando di rimuovere un record dalla storia medica di una persona”, spiega. Luigi Pietro Gracietaavvocato esperto in contratti assicurativi, “ma non essendo obbligati a contarli, come avviene in Francia, o anche solo riflettendoli, non vengono presi in considerazione come gli unici fattore escluso“.

Il giurista plaude all’iniziativa del Parlamento europeo e ritiene che “in questo muro impenetrabile di discriminazione per motivi sanitari si siano aperti dei buchi”. In Spagna, le compagnie assicurative escludono anziani, disabili o malati. “Lo abbiamo ipotizzato come il più normale”, afferma l’esperto. Nel 2018, la legge sul contratto di assicurazione è stata modificata per includere una clausola che previene la “discriminazione contro le persone che hanno l’HIV AIDS o altre condizioni di salute”. Queste altre condizioni di salute sono la fessura attraverso la quale potrebbe insinuarsi il cancro, ma nello stesso testo il governo ha promesso di presentare un disegno di legge per specificare quali malattie sono incluse nella clausola entro un anno, ma ne sono passate quattro e “non è ancora stata pienamente sviluppato”, come ricorda la Commissione Europea.

Con l’attuale legge in mano, esiste uno strumento contro la discriminazione dei malati di cancro. Secondo il giurista, l’azienda ha il diritto di conoscere tutta la storia sanitaria di una persona per concedergli un’assicurazione personale, ma deve giustificare che lo stato di salute è rilevante ai fini del contratto o rappresenta un rischio che non può essere assunto. È lì, nei rischi, che sta l’essenza della questione: gli assicuratori hanno l’obbligo di essere economicamente sostenibili e solvibili per essere in grado di fornire i servizi concessi nel caso in cui i loro clienti ne abbiano bisogno. Ma per questo hanno bisogno di un portafoglio di assicurati che a priori non avranno bisogno dei loro servizi.

Rosà s insiste sul fatto che “la prognosi ei tassi di sopravvivenza sono migliorati molto per molti tipi di cancro” e questo deve riflettersi in quel diritto all’oblio. Ci sono prove scientifiche che una persona che ha superato il cancro dieci anni fa non è più a rischio più elevato di qualcuno che non l’ha fatto. La FECEC difende un sistema simile a quello francese per la Spagna: per prestiti o mutui fino a 200.000 che possono essere rimborsati prima dei 60 anni, non è necessario alcun questionario sanitario.

Gli assicuratori chiedono flessibilitÃ

D’altra parte, i datori di lavoro assicurativi europei, Assicurazione Europamostra la sua resistenza e ha chiesto flessibilità nella valutazione dei rischi di ogni tipo di cancro: “Se il premio non è più legato ai rischi, alcuni consumatori pagheranno troppo in relazione al rischio che portano all’assicuratore, mentre altri pagherà meno rispetto ai rischi che presentano”.

Gracieta insiste sul fatto che il problema principale era nelle banche, che richiedono assicurazioni per garantire i pagamenti per concedere prestiti. “La palla passa agli assicuratori, che potrebbero trovare persone non assicurabili con criteri giustificati che il rischio non è ipotizzabile. Ma, Perché la banca non concede il credito? Una cosa non dovrebbe avere a che fare con l’altra e questa è stata la radice del problema”, difende Gracieta. In Francia la questione è stata chiarita da una legge pionieristica sul diritto all’oblio oncologico che vieta di chiedere informazioni sulla salute a chi bisogno di un’assicurazione per l’accesso al finanziamento.

La FECEC ha firmato un accordo con l’Istituto di Medicina Lliure per offrire l’accesso ai servizi medici nel settore privato alle persone con una storia di cancro che non hanno potuto ottenere l’assicurazione sanitaria a causa della loro storia medica.

Grace lo ricorda lo Stato dispone di meccanismi per evitare di lasciare la questione esclusivamente in mani private, versando “contributi” a copertura di quanto gli assicuratori non potrebbero assumere, se necessario. Rosà s, invece, insiste sul fatto che nei Paesi che hanno già regolamentato questo tema, sono le aziende ad averlo ipotizzato, “perché ci sono prove scientifiche che supportano che il rischio è minimo”.

Lucía plaude alla possibilità che il “diritto all’oblio” sia una realtà in Spagna, ma ritiene che il provvedimento dovrebbe avere un altro nome più appropriato, come “diritto a continuare a vivere” o “diritto a godere appieno di una vita ritrovata”. Perché ciò che è urgente, che è la ricerca per salvare vite umane, non deve sostituire ciò che è importante, che è ripristinare la qualità che i progressi della medicina possono già fornire.