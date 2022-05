La Spagna ha avuto due milioni di vaccini contro il vaiolo nel 2019 nonostante l’infezione non esistesse

La Spagna aveva nel 2019 circa due milioni di vaccinazioni contro il vaiolo, nonostante il fatto che a quel punto l’infezione fosse già debellata e non ci fossero casi di vaiolo delle scimmie anche in Occidente. Lo afferma una risoluzione della Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) dell’agosto 2019, che include un accordo tra il Ministero della Difesa e l’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps). La Spagna ha smesso di immunizzarsi contro questa infezione nel 1980, un anno dopo il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Lo considererei eliminato. Questo mercoledì, il ministro della Salute, Carolina Darias, ha annunciato l’acquisto di migliaia di vaccini per affrontare l’epidemia di vaiolo delle scimmie.

Perché la Spagna aveva, tre anni fa, un deposito di due milioni di vaccini contro il vaiolo se non ci sono stati casi di vaiolo delle scimmie in Europa? Gli esperti consultati da questo giornale evidenziano il pericolo di a Possibile guerra batteriologica. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la paura attacchi bioterroristici, che consistono nel rilascio intenzionale di virus, batteri, tossine o altri agenti patogeni al fine di causare malattie a persone, animali o piante o provocarne la morte. Il ministero della Salute non chiarisce a questo giornale il motivo dell’acquisto di questi due milioni di vaccini, che erano protetti dal ministero della Difesa, né se li ha ancora.

Molti paesi occidentali acquistano scorte di vaccini di agenti pericolosi nel caso ci siano ragioni militari. “Non è così insolito. Quando Rumsfeld era Segretario alla Difesa degli Stati Uniti sotto Bush, ha comprato molte dosi di farmaco chiamato Cidofovir, contro il vaiolo, e lo hanno ancora ben conservato per ogni evenienza”, afferma l’infettologo e internista dell’Hospital de la Santa Creu i Sant (Barcellona) Pietro domenica. Il vicepresidente dell’Associazione Spagnola di Vaccinologia (AEV) Fernando Moraga Llop sottolinea che il bioterrorismo era una paura sorta a causa dell’antrace (nel 2001 diversi organi di stampa e senatori statunitensi hanno ricevuto lettere con il batterio di questa malattia infettiva). “Ci sono anche paesi che mantengono un piccolo numero di vaccini per personale militare, di laboratorio o sanitario ad alto rischio”, dice questo vaccinologo.

seconda generazione

I vaccini contro il vaiolo che la Spagna ha avuto nel 2019 lo erano ACAM 2000. Non sarebbero efficaci contro l’attuale vaiolo delle scimmie, secondo Moraga-Llop. “Questo non è il vaccino indicato da somministrare ora perché è di seconda generazione e ne abbiamo già un altro contro il vaiolo di terza generazione. Quello veramente efficace è Imvanex”, fa notare questo vaccinologo, il quale ritiene che “non sia necessario vaccinare tutti coloro che hanno meno di 50 anni [los que no están vacunados]”contro il vaiolo delle scimmie. Imvanex È proprio il vaccino che acquisterà la Spagna, come annunciato dal ministro Darias.

Gli esperti difendono vaccinando solo i contatti ed escludono l’immunizzazione diffusa

“Non è necessario pensare a una vaccinazione generalizzata del vaiolo”, insiste. Secondo lui, solo le persone che hanno avuto un “contatto stretto e intimo” con pazienti con infezione primi quattro giorni dopo l’esposizione. Se il vaccino viene somministrato dopo il quarto giorno e fino al 14, servirà a “diluire” le manifestazioni della malattia. Ai non vaccinati che sono in contatto con una persona infetta verranno somministrate “due dosi”. Ai vaccinati da bambini che ora sono in contatto con persone infette verrà somministrata “una dose di richiamo”. “Devi comprare i vaccini contro il vaiolo, sì, ma devi fare un uso molto limitato Spicca Moraga-Llop.

Acquisto di vaccini

Ruggero Mura, Il capo della Sezione del Servizio Malattie Infettive dell’ospedale tedesco Trias i Pujol (Can Ruti), afferma che i Paesi stanno acquistando più vaccini contro il vaiolo, ma “La domanda è se la malattia [la viruela del mono] resterà o no”. “È un nuovo virus per tutti, ma dobbiamo prepararci per il infezioni secondarie” Paredes ha detto questo mercoledì alla XII Conferenza sulle malattie emergenti organizzata dalla Fundació Unitat d’Investigació en Tuberculosis a Barcelona (Uitb). Nel suo discorso, Paredes ha avvertito che i casi di vaiolo delle scimmie lo sono “in aumento” in Africa “da decenni”. “Tutti sono a rischio, non solo gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Almeno come stretto contatto”, ha detto.

Il primo caso umano di vaiolo delle scimmie si è verificato nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo. Il virus era già apparso, nel 1959, in una scimmia. Nell’attuale focolaio, alcuni 300 casi di vaiolo delle scimmie nel mondo. In Spagna, la maggior parte dei casi si è verificata nella Comunità di Madrid, anche se ci sono diversi sospetti, non ancora confermati, a Caralunya. Non è ancora noto come influenzerà i bambini; si sa che c’è un bambino ricoverato in una terapia intensiva in Inghilterra. Monkeypox ha un tasso di mortalità tra il 3% e il 10%. Attualmente ci sono due ceppi: dell’Africa occidentale e dell’Africa centrale. Meno grave quella occidentale, che viene importata da fuori continente.

Il periodo di incubazione tra 10 e 21 giorni. Le persone vaccinate contro il vaiolo hanno forme molto più miti di questa nuova infezione. Paredes ha insistito sul fatto che il virus “non è esclusivo” della comunità gay e che ci sono casi anche nelle donne. “Sospettiamo che ci sia già una trasmissione da parte della community e lo consigliamo evitare il contatto con animali domestici ha detto.