“La Spagna ha agito decentemente quando è scoppiata la pandemia”

Isola Salvador (La Roca del Vallès, Barcellona, ​​1966) non dimentica nessun dettaglio di quella settimana decisiva in cui la Spagna dichiarò lo stato di allarme. Era il marzo 2020 e l’ormai primo segretario del PSC e leader dell’opposizione in Catalogna ricopriva allora la carica di ministro della Salute. Dal suo ufficio in Parlamento, Illa assicura che la pandemia di covid-19 è stato il momento “più intenso ed eccezionale” della sua carriera politica. Questo mese segna due anni dalla comparsa del virus.

Ricordi quel primo incontro in cui si decise di applicare lo stato di allarme?

Lo ricordo bene. Molto intensa è stata la settimana che inizia lunedì 9 marzo e si conclude sabato 14 marzo, con il Consiglio dei ministri straordinario che approva il decreto stato di allarme. È iniziato con una telefonata dell’assessore Nekane Murga dei Paesi Baschi: lì avevano già una situazione complicata nell’area del Victoria che li ha portati ad approvare la sospensione delle attività scolastiche e la limitazione della capienza. Lunedì c’è stato un incontro faccia a faccia con il consigliere della comunità di Madrid al Ministero per concordare lo stesso. Martedì il consiglio dei ministri ha affrontato la situazione. Mercoledì, l’OMS ha dichiarato una pandemia globale. Giovedì, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha dichiarato una crisi di salute pubblica in Europa che ha colpito il sistema sanitario. Venerdì 13, di prima mattina, ho ricevuto una telefonata dal presidente, che ha consultato la mia opinione.

E cosa ti ha detto?

Mi ha fatto tre domande. Uno, se dovessimo approvare lo stato di allarme: la mia risposta è stata sì. Il secondo perché: la mia risposta, perché l’agilità con cui dovevamo prendere le decisioni era incompatibile con un sistema come quello che abbiamo adesso, che ci costringe a chiamare e concordare misure con 17 autonomie. E la terza domanda era se il Ministero della Salute potesse dirigere tutta l’assistenza sanitaria in Spagna, e ho detto di no. Potrebbe gestire la crisi della salute pubblica, ma non tutta l’assistenza sanitaria. Poi mi ha annunciato che a breve avremmo tenuto un incontro in videoconferenza con i membri della squadra di governo. Lì, il parere di tutti è stato unanime per convocare un Consiglio dei ministri e adottare lo stato di allarme. Il presidente ha fatto le chiamate richieste, al capo dello Stato e all’opposizione, e lo ha annunciato lo stesso venerdì nel primo pomeriggio. E già tutto venerdì pomeriggio e sabato mattina stavamo lavorando al testo dello stato di allarme, entrato in vigore il 15 marzo.

Ricorda i dettagli di tutti quei giorni.

Ho dovuto raccontarlo più volte e sono cose difficili da dimenticare.

Ti aspettavi che saremmo stati confinati per due mesi e mezzo?

Nessuno sapeva per quanto tempo saremmo stati confinati.

Eri preoccupato su come trasmettere questo messaggio al pubblico?

Mi è sempre stato chiaro che le cose vanno spiegate al pubblico così come sono, con trasparenza. Devi dire quello che sai e quello che non sai. Eravamo pienamente consapevoli che chiedevamo sacrifici molto rilevanti e, quindi, il minimo era dirgli le ragioni che ci hanno portato a prendere queste decisioni. D’altra parte, tutti hanno visto che questo stava accadendo ovunque, dove venivano prese decisioni simili. Quattro erano i criteri che avevamo fin dall’inizio molto chiari: scienza, lavoro congiunto con le comunità autonome, coordinamento con tutte le organizzazioni multilaterali a livello europeo e internazionale e trasparenza. Abbiamo lavorato fin dall’inizio su due linee di comunicazione: una più tecnica che ricadeva sostanzialmente su Fernando Simón, e una più politica che ricadeva in gran parte su di me.

“Abbiamo lavorato su due linee di comunicazione: una più tecnica che spettava a Fernando Simón, e una più politica che spettava a me”

Qual è stato per te il momento peggiore della pandemia?

Non c’è stato un momento peggiore, ci sono stati diversi momenti particolarmente difficili. Ci sono stati giorni – verso la fine di marzo, l’inizio di aprile – con un numero molto alto di morti. Abbiamo raggiunto 900 deceduti alcuni giorni. Questo non ti lascia indifferente. Ci sono stati anche altri momenti a livello più personale che sono stati per me difficili, ad esempio quando il segretario generale del dipartimento in quel momento [Faustino Blanco] Ha avuto un infarto e ha dovuto andare in ospedale.

È stato scandaloso e doloroso vedere come alcune case di cura hanno lasciato morire i loro anziani. Perché la Spagna lo ha permesso?

No, no, non era consentito. Guarda, le case di cura in tutto il mondo hanno passato un brutto periodo, non solo in Spagna. In tutto il mondo abbiamo visto che c’erano alcuni gruppi più vulnerabili, in particolare i centri per anziani. Fin dall’inizio abbiamo fatto dei protocolli e penso che tutte le comunità, nel corso della prima ondata, abbiano preso la decisione giusta, a mio avviso, di mettere le residenze sotto il controllo delle autorità sanitarie – in molte comunità autonome erano nel campo dei servizi sociali-. Mi sembra che questo debba portarci ad alcune conclusioni e insegnamenti per migliorare il modello che abbiamo di assistenza agli anziani.

C’erano comunità che davano esprimere l’ordine di non trasferire in ospedale persone anziane gravemente ammalate.

Guarda, su questo ho sempre mantenuto una linea di grande prudenza. Con le persone con cui ho lavorato, che erano i direttori di tutte le comunità autonome, si è fatto tutto il possibile in ogni momento e un po’ di più per occuparsi di tutti gli ambiti. Non ho intenzione di entrare nel “pim pam pum” politico. Altri hanno. Penso che quello che bisogna fare sia, quando arriva il momento, serenamente, trarre conclusioni su come sono andate le cose, come abbiamo risposto a questo, quale aspetto possiamo e dobbiamo migliorare per eventuali e future pandemie. Penso che la Spagna abbia agito dignitosamente, e penso che per come stanno andando le cose -che non sono ancora finite- il nostro Paese non ha fatto molto meglio o peggio degli altri. Ha agito con licenza, grazie a un sistema sanitario nazionale molto resiliente, molto potente, che deve essere dotato delle risorse necessarie. E ovviamente ci sono aspetti che possono essere migliorati, certo che ci sono.

Com’è stato il tuo rapporto con le comunità autonome?

Molto complice. Eravamo tutti molto consapevoli fin dal primo momento di ciò che potenzialmente ci stava arrivando, e devo dirvi che è stato un rapporto di grande complicità non esente da alcuni momenti di discrepanza o tensione; normale, invece, quando si gestiscono situazioni di questo tipo. Voglio valorizzare l’ottimo lavoro svolto in generale da tutte le comunità autonome.

“I consiglieri di tutte le comunità hanno sempre fatto di tutto e un po’ di più. Io non entro nel ‘pim pam pum’ politico. Altri lo hanno fatto”

Ma erano rumorosi -Sto parlando della seconda ondata- scontri dialettici con comunità come Madrid.

Non ho avuto confronti dialettici con la Comunità di Madrid. Quello che ho sempre difeso è stato di mettere da parte la politica del confronto. Si è cercato di entrare in una dinamica di confronto e mi sembra che ciò che la cittadinanza in quel momento richiede sia che si agisca insieme. E, comunque, penso che almeno ci ho provato, per evitare di entrare in confronti sterili e inutili.

La Comunità di Madrid ti è sembrata sleale in qualsiasi momento?

Non ho intenzione di entrare in questo. Ho preso le decisioni che credevo di dover prendere sulla base della scienza, delle raccomandazioni di esperti, delle organizzazioni internazionali e multilaterali, del coordinamento con le comunità e della trasparenza nei confronti del pubblico. Molti dei provvedimenti non sono stati facili da adottare e ce l’abbiamo fatta, e cerchiamo sempre di farlo con la massima complicità delle autonomie. In quei momenti, quello che non puoi fare è dubitare di cosa fare. Se devi fare qualcosa, devi avere il coraggio di farlo e di spiegarlo.

E con la Catalogna c’era un bel rapporto?

Ho avuto buoni rapporti con tutte le comunità autonome, anche con la Catalogna. Le pandemie non comprendono né le ideologie né i confini. Ho posizioni politiche molto diverse da quelle del capo della Sanità della Catalogna, ma lavoriamo insieme. Ci sono stati momenti in cui non eravamo d’accordo, ma il lavoro era corretto. E penso che lo schema di co-governo che abbiamo progettato per ridurre l’escalation e per gestire le successive ondate abbia funzionato ragionevolmente bene. Mi sento abbastanza felice di questo.

Dov’è Fernando Simón?

Fernando Simón ha agito come, a mio avviso, un funzionario pubblico dovrebbe agire in situazioni di questo tipo. Era -ed è- il responsabile del Centro di coordinamento per le allerte e le emergenze sanitarie (CCAES). Abbiamo avuto la più grande emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni. Dal suo incarico, ha agito con grande professionalità, con senso del dovere e una vocazione davvero eccezionale, e ha anche dimostrato capacità comunicative tanto necessarie che non gli erano richieste per il suo incarico. Da qui in poi, non dovrei e non posso commentare il ruolo che sta giocando ora. Siamo in una fase diversa, all’inizio dovevi comunicare quotidianamente e Fernando lo ha fatto molto bene.

“Fernando Simón ha agito come un funzionario pubblico dovrebbe agire e ha anche dimostrato le necessarie capacità comunicative”

Com’era la tua relazione?

Molto complice. Non ci conoscevamo e praticamente dal primo giorno in cui ho messo piede in Salute è apparso il covid-19. Mi trovavo molto d’accordo con lui, cercavo sempre di rispettare la sua sfera di decisione e sentivo che rispettava la mia come ministro. Sa molto di salute pubblica ed epidemiologia e ha una grande dedizione al servizio. È nato un rapporto di amicizia. C’è molta apertura reciproca.

Ti manca il tuo lavoro?

Sono molto entusiasta del lavoro che faccio ora. Mi piace molto la politica intesa come servizio pubblico. Non mi aspettavo di affrontare una pandemia, ho fatto del mio meglio. E ora ho una nuova responsabilità in Catalogna che mi soddisfa anche e che affronto con grande entusiasmo. Non mi manca quello che ho fatto, ma mi manca la squadra del ministero.

Sapevi che sarebbe durato così a lungo?

Sapevamo che questo non sarebbe finito in due mesi. Le pandemie durano e per sradicarle ci vogliono anni. Inoltre, inizialmente non ci aspettavamo di avere una serie di vaccini così rapidamente. Le prime previsioni parlavano di anni e prima di un anno ne avevamo già diverse.