La Spagna elimina da lunedì le quarantene per i positivi asintomatici

Il Ministero della Salute ha deciso di mettere porre fine alle quarantene dei casi positivi al coronavirus che sono asintomatici. Lo ha decretato questo martedì la Commissione Sanità Pubblica, che ha approvato il nuovo “Strategia di sorveglianza e controllo contro il covid-19”. Il provvedimento, che entrerà in vigore lunedì prossimo, 28 marzo, è un ulteriore passo verso il cosiddetto ‘influenza’ del virus.

In questo modo, le quarantene saranno solo obbligatorie per i casi gravi e la popolazione vulnerabile. Sarà il personale sanitario che deciderà di imporle ai pazienti in base al livello di rischio delle persone. Pertanto, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie nelle case di cura e negli ospedali indipendentemente dai sintomi delle persone, anche se gli isolamenti dureranno cinque giorni e terminerà dopo 24 ore senza alcun sintomo. Allo stesso modo, la stessa misura sarà applicata al personale sanitario e le quarantene termineranno solo quando il paziente risulterà negativo a un test diagnostico.