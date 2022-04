La Spagna dice addio alle maschere da interni mentre guarda di traverso all’aumento del covid

C’è chi trattiene il respiro con il pensionato in Spagna, a partire da questo mercoledì 20 aprile, della natura obbligatoria dell’art maschere da interno. Altri non credono che avrà molta influenza sull’evoluzione del pandemia di covid19, perché le mascherine continueranno ad essere obbligatorie in spazi come i trasporti pubblici, gli ospedali o le case di cura. In Catalogna, gli studenti torneranno nelle aule domani senza di loro. Tutti gli esperti consultati da questo giornale concordano, sì, che sarà necessario essere vigile a ciò che potrebbe accadere con la fine di questo provvedimento, forse il più simbolico di questi ultimi due anni di pandemia. qualunque cosa accada d’ora in poi testerà la nuova strategia di controllo dei virus, concentrato solo sulla protezione dei vulnerabili.

l’epidemiologo Giovanna Cayla avverte che, nelle ultime settimane, le cifre del covid-19 in Catalogna sono “preoccupanti”. Il velocità di trasmissione (il Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus) è da giorni superiore a 1 (nello specifico 1,18), il che indica che Il coronavirus si sta diffondendo di nuovo. “Con la rimozione delle mascherine da interno, la popolazione potrebbe pensare che sia finita e non. L’abbiamo già visto, in carnevali, gli indicatori sono aumentati”, afferma Caylà, membro della Società Spagnola di Epidemiologia (SEE). Sottolinea, con una certa preoccupazione, che Pasqua aumenterà il numero dei contagi.

Altri paesi

Tuttavia, per l’infettologo Benedetto ammiraglio, Responsabile delle Malattie Infettive dell’Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona, ​​la rimozione delle mascherine non deve essere un problema. “È già stato fatto in diversi paesi intorno a noi -Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca- e abbiamo visto che il pressione ospedaliera” dice l’ammiraglio. Questo, insiste, è “l’indicatore più importante”. In Catalogna ci sono in questo momento 871 pazienti ricoverati con covid-19 negli ospedali e 40 a Ucis. Quest’ultimo lo è la cifra più bassa dell’intera pandemia. Vedi anche: Adrià, un supereroe con la pelle di farfalla

Il vaccini, Secondo questo infettologo, hanno supposto a “cambiamento fondamentale”. “Sono ancora efficaci [pese a la variante ómicron, más contagiosa, aunque menos grave que las anteriores] e si sono assicurati che la stragrande maggioranza della popolazione non abbia una malattia grave”, insiste. L’ammiraglio sostiene il strategia concentrare tutti gli sforzi sul “persone vulnerabili” come anziani o malati.

L’ambiente scolastico

Il gruppo di biologia computazionale e sistemi complessi (biocomunicazione) dell’Università Politecnica della Catalogna (UPC) non si aspetta che il virus “sfugga al controllo” nell’ambiente scolastico. E’ avvenuta la rimozione delle mascherine all’interno delle aule una delle principali richieste del Ministero della Salute nelle ultime settimane. Tale provvedimento ha richiesto l’approvazione del Consiglio Interterritoriale del Ministero della Salute. Entrerà finalmente in vigore in Catalogna anche un giorno prima, da domani 19 aprile Il giorno in cui i bambini tornano a scuola.

“Abbiamo fatto uno studio e l’abbiamo visto la mascherina nelle scuole non porta ad una grande riduzione del virus. Come mai? Poiché i bambini trascorrono molte ore insieme e molte volte non le hanno ben regolate, le mascherine sono solitamente di stoffa o chirurgiche. [menos eficaces]…”, apprezza il ricercatore Biocomsc Clara Prati. Ma questo risultato non sono estrapolabili al cinema, ai mezzi pubblici o al commercio”, preciso. In quest’ultimo caso le mascherine continueranno ad essere obbligatorie. Vedi anche: Avviso sanitario per arachidi e anacardi in un mix di noci

Prats crede anche che smettere di indossare la maschera nel interni di bar e ristoranti non influenzerà molto il virus. “La logica dice che non avrà molta influenza perché devi solo vedere come le persone lo usano in questi spazi. Il 90% sta sempre senza di lei, i tavoli non tengono più le distanze. Non ci aspettiamo che ci sia più trasmissione qui”, afferma questo ricercatore.

“Al carrozzone di GB”

Il cambio di Strategia di controllo del coronavirus, che inizia a concentrarsi su ambienti e persone vulnerabili, implica la concezione che non sia più così grave che il virus circoli o che le persone vengano infettate, dato che, senza la minaccia di una nuova variante aggressiva (per ora), la maggior parte dei cittadini è lievemente infetta. Questa strategia ha i suoi detrattori, come l’epidemiologa Joan Caylà, che ritiene che il controllo del virus sia “migliorabile”. “Siamo l’unico Paese dell’Unione Europea che ha questa strategia. L’altro Paese è la Gran Bretagna. La Spagna si è unita al carro della Gran Bretagna”, si lamenta.