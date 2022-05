La Spagna aggiunge 49.829 nuovi casi e 254 morti per covid

Le comunità autonome hanno notificato questo martedì al ministero della Salute 49.829 nuovi casi di covid-19, rispetto ai 57.329 dello stesso giorno della scorsa settimana, di cui 25.573 si sono verificati in persone di età superiore ai 60 anni.

Il numero totale di infezioni in Spagna sale già a 12.058.888 dall’inizio della pandemia, secondo le statistiche ufficiali. L’incidenza nelle persone di età superiore ai 60 anni è di 843,24 negli ultimi 14 giorni ogni 100.000, contro 813,22 venerdì scorso. Nelle ultime due settimane sono stati registrati un totale di 103.871 positivi in ​​questa fascia di età.

Aggiunto al rapporto di questo martedì 254 nuovi decessirispetto ai 212 di martedì scorso.

Secondo i dati raccolti dal ministero, da quando il virus è arrivato in Spagna sono morte fino a 105.123 persone con un test diagnostico positivo. Nell’ultima settimana in Spagna sono morte 222 persone con un positivo confermato.

Attualmente, ci sono 7.291 pazienti ammesso e positivo al covid-19 in tutta la Spagna (6.858 il venerdì) e 356 in terapia intensiva (362 il venerdì). Il tasso di occupazione dei letti occupati dal coronavirus è del 5,89% (5,53% venerdì) e nelle UTI al 3,96% (4,04% venerdì).

Tra il 30 aprile e il 6 maggio le comunità autonome hanno effettuato 191.108 esami diagnostici su persone di età superiore ai 60 anni, di cui 97.125 sono stati PCR e 93.983 test antigenici, con un tasso complessivo per 100.000 abitanti di 1.551,45.

Nel frattempo, il tasso di positività si attesta al 31,33 per cento, la stessa percentuale di venerdì scorso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che questa cifra sia inferiore al 5% per considerare la diffusione del virus come “controllata”.