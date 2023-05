La sorprendente ragione dietro la popolarità dei posate Dragon di Ikea che sta facendo parlare il mondo

Ikea è da decenni il negozio numero uno per arredamento e decorazione per la casa, con prodotti che lanciano come novità e che diventano rapidamente virali, così come quelli che sono diventati indispensabili nel corso degli anni. Questo è esattamente ciò che accade con uno dei suoi migliori set di posate, di cui si è sempre parlato. Scopriamo ora perché tutti parlano delle posate Dragon di Ikea, poiché la ragione ti sorprenderà.

Le posate Dragon di Ikea, le più desiderate

Dai suoi inizi, Ikea si è sempre contraddistinta per la creazione di prodotti capaci di combinare funzionalità, durata ed estetica per creare prodotti unici, e le posate Dragon non fanno eccezione. Questo classico set di posate orna da anni le tavole e ancora oggi occupa un posto d’onore in molte case.

Il motivo del successo delle posate Dragon di Ikea

Il motivo per cui si continua a parlare di questo set di posate è proprio il tempo che ha trascorso sul mercato e il fatto che rimanga uno dei prodotti considerati di migliore qualità. Sono addirittura 30 anni che si vendono! e dai loro lancio i clienti non smettono di comprarle.

Inoltre, un altro dato curioso di questo set di posate è che è anche il preferito di Ikea stessa, quindi è quello che viene utilizzato nei suoi ristoranti.

Un set di posate che possiamo acquistare in un formato di 24 pezzi ad un prezzo molto conveniente, visto che nemmeno arriva a 20 euro e che è realizzato con un materiale, l’acciaio inossidabile, che garantisce durata e resistenza.

Il design senza tempo delle posate Dragon di Ikea

Fu lo designer Carl-Gustaf Jahnsson a creare questo set di posate con l’obiettivo di realizzare qualcosa di senza tempo, che non fosse influenzato dai cambi di moda o dalle tendenze che sorgono ogni anno. In questo modo, e come abbiamo già detto, le posate si abbinano perfettamente alla maggior parte delle ceramiche, sia per l’uso quotidiano che per le grandi occasioni e, inoltre, sono utili sia per mangiare una semplice insalata che per gustare un delizioso dessert.

Come possiamo vedere, le posate Dragon offrono la giusta posata per ogni momento e circostanza e ad un prezzo che non vedrete sugli altri set di posate, poiché vi costerà solo 19,99 euro.

4.4/5 - (9 votes)