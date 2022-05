La soluzione a meno di 5 euro per uccidere le zanzare dentro casa

Quando tornano le date più calde del calendario, tornano anche i rimedi per cercare di respingere le zanzare ed evitarne le fastidiose punture. Ci sono sempre più studi che mostrano come questi piccoli insetti siano in grado di discernere le loro prede e i progressi nella conoscenza del loro cervello sono noti, tuttavia, non lo sono ancora.o è stato trovato un modo per porre fine ai molti morsi che ci colpiscono durante i mesi estivi.

La verità è che il piccolo attacco dei parassiti può causare un momentaneo disagio nel caso di una zanzara comune come quelle che vivono abitualmente in Spagna. In altri casi, come in alcuni paesi tropicali, il Organizzazione mondiale della Sanità avviso che possono essere trasmettitori di malattie gravi come il virus Zika o la dengue.

rimedi contro le zanzare

Nonostante ci siano dei trucchi naturali abbastanza efficaci per tenere questi insetti lontani da casa -le piante da interno ne sono un esempio-, supermercati e negozi specializzati hanno diversi repellenti che aiutano a tenere lontani i parassiti. Uno degli esempi più ampiamente accettati è il tappo UV antizanzare di Lidl. È un dispositivo che si collega alla rete elettrica ed emette una luce LED che attira le zanzare verso la trappola di cui è dotata. Inoltre, la luce funziona con un sensore automatico che rileva l’oscurità, quindi la spina non si accende costantemente.

Da notare inoltre che sono correlati alcuni consigli che possono essere utili per evitare le punture di zanzara l’odore che emaniamo. Le zanzare non hanno una vista molto buona, quindi sono guidate dall’odore, dall’anidride carbonica che emaniamo quando respiriamo, dal calore e dall’umidità. Pertanto, oltre a monitorare soprattutto una corretta igiene personale, si raccomanda di non utilizzare colonie, saponi o creme.