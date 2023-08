La sofferenza per l’onda di calore è finita. Tornerai a dormire fresco grazie alle ultime novità di Lidl.

Nelle ultime settimane si sono verificate varie ondate di calore in Italia, temperature altissime nonostante siamo appena entrati nel mese di agosto, che si presume dovrebbero essere ancora più alte. Oggi ti mostriamo un prodotto di Lidl che ti permetterà di dormire di nuovo al fresco anche con temperature elevate… e puoi portartelo a casa con uno sconto!

Lidl offre nel suo catalogo una grande varietà di prodotti specifici per sfruttare al massimo l’estate, sia in termini di alimentazione che nella sezione di casa, tessuti o elettrodomestici, tra gli altri. La catena tedesca cresce inarrestabile nel nostro paese, dove occupa già il secondo posto nelle vendite, inseguendo l’imbattibile Mercadona.

Il ventilatore da tavolo di Lidl di cui hai bisogno quest’estate è il Ventilatore da tavolo Ufesa, un dispositivo meraviglioso che ti permetterà di dormire ogni notte in un ambiente fresco anche con temperature elevate, un vero colpo di fortuna che ti sarà utile quest’estate. Attualmente ha uno sconto super interessante che porta il prezzo a 34,99 euro, un affare che vale la pena cogliere perché ne trarrai molto vantaggio.

Questo fantastico ventilatore da tavolo di Lidl ha una potenza di 45 W e dispone della tecnologia Ultrafresh 5 che aumenta il numero di pale da 3 a 5 per ottenere il massimo flusso d’aria di qualità, costante e omogeneo. Ha anche la funzione di oscillazione da destra a sinistra e puoi selezionare fino a 3 velocità, quindi lo regolerai in base alle tue esigenze in ogni momento.

Tra le altre caratteristiche interessanti si possono anche evidenziare il manico posteriore per trasportarlo comodamente da un luogo all’altro, oltre al fatto che la sua altezza è regolabile. Le sue dimensioni sono 37 x 18 x 35 cm, con un peso di 1,6 kg, il che lo rende di dimensioni compatte che ti saranno utili in quanto occupa poco spazio ma svolge la sua funzione in modo eccezionale.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua realizzazione, il corpo è in plastica di colore nero, mentre la protezione è in alluminio di alta qualità. È importante tenere presente che per poter funzionare deve essere collegato alla rete elettrica.

Se vuoi rinfrescare la tua casa in modo efficace a poco prezzo, non c’è dubbio che questo ventilatore da tavolo di Lidl sarà una delle tue migliori opzioni. Beh, efficace e conveniente… non si può chiedere di più!

4.2/5 - (5 votes)