La Société Générale vola in borsa dopo aver annunciato che lascerà la Russia

la banca francese Société Générale (SocGen) ha annunciato la sua partenza da Russiamercato dove ottiene il 2,7% del proprio reddito, a causa dell’invasione di Ucraina. L’entità si iscriverà onere straordinario di 3.000 milioni di euroche avrà a 20 punti base di impatto sul coefficiente di capitale CET 1.

Inoltre, ha venduto la sua filiale bancaria in Russia (Rosbank)così come le imprese assicurative Capitale Interros (ex azionista di Rosbank). L’entità ha stimato una riduzione di valore di 2 miliardi di euro e una rettifica contabile senza alcun impatto sulla liquidità per un massimo di 1,1 miliardi di euro. Come fattore positivo per gli investitori, la banca lo ha confermato mantieni il tuo dividendo.

“È un buone notizie perché SocGen soddisfa così l’obiettivo di abbandonare la propria attività in Russia a un costo ragionevole”, argomentano da Bankinter.

“L’investimento creditizio di SocGen in Russia rappresenta il 16% del capitale, quindi l’impatto dell’operazione è ridotto (20 punti base nel CET1), il coefficiente patrimoniale rimane a un livello confortevole (13,7% nel quarto trimestre 2021) e L’esposizione alla Russia è il principale fattore che spiega la scarsa performance del mercato azionario nel 2022“, aggiungono.

In questo senso, le azioni SocGen hanno guidato incrementi del Cac 40 (+5%)poiché gli investitori scontano la fine dell’incertezza sulla loro esposizione al mercato russo.