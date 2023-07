La sneaker vintage piatta di Adidas che ritorna per questa stagione

Nel mondo della moda niente diventa obsoleto o fuori tendenza, ci sono molti casi in cui i capi che indossavano i nostri genitori o nonni tornano di moda nel corso degli anni. Le sneaker a suola bassa sono un chiaro esempio di questo, infatti dopo circa quattro decenni tornano a essere indossate dalle celebrità per abbinare molti dei loro outfit. Una situazione di cui Adidas può essere orgogliosa, poiché è il marchio di riferimento per questo tipo di calzature retrò.

La multinazionale tedesca da oltre cinquant’anni riesce a far sì che i suoi design di sneakers raggiungano un’impatto mondiale, segnando generazioni e posizionandosi come icone della moda a cui molti appassionati di streetwear si rivolgono ogni anno. Se mesi fa le Samba sono diventate popolari, ora è il turno delle intramontabili Adidas Handball Spezial.

Una delle Adidas vintage più famose sul mercato

Come risultato della collaborazione tra il marchio sportivo tedesco e il giocatore professionista di pallamano Bernhard Kempa negli anni ’70, sono nate le Adidas Handball Spezial. Da allora, sono diventate un’icona dell’hockey su prato e hanno conquistato i cuori degli appassionati della moda urbana in tutti questi anni.

Le Adidas Handball Spezial si ispirano ai modelli classici degli anni ’70 e ’80, ma incorporano le ultime innovazioni tecnologiche di Adidas per offrire una performance ottimale più adatta all’attualità. Il design retrò di queste sneakers le rende un oggetto del desiderio per i collezionisti e gli appassionati della moda urbana. La tomaia in pelle scamosciata di alta qualità e la distintiva suola in gomma garantiscono durata e trazione, mentre i dettagli a contrasto e il logo Adidas sul lato aggiungono un tocco di stile inconfondibile.

Inoltre, la loro suola in gomma color caramello offre un’eccellente aderenza su qualsiasi tipo di superficie. Inoltre, la suola intermedia ammortizzata garantisce un’efficace ammortizzazione, assorbendo gli impatti e riducendo il rischio di fastidi agli arti. La punta rinforzata aggiunge protezione extra durante i movimenti intensi, mentre la leggera struttura della sneaker offre una sensazione di leggerezza senza paragoni.

Un look vintage che piace alle influencer

Un altro punto forte delle Adidas Handball Spezial è il loro comfort. La soletta imbottita e la chiusura regolabile dell’avampiede assicurano una calzata perfetta e comoda per ogni utente. La traspirabilità è anche un vantaggio chiave, poiché la soletta Ortholite permette al piede di respirare e rimanere fresco in qualsiasi momento della giornata.

Unisciti alla moda delle sneakers a suola bassa che tutte le influencer indosseranno durante l’estate. Per 110 euro potrai acquistare uno dei modelli disponibili delle Adidas Handball Spezial in qualsiasi negozio fisico del marchio tedesco o tramite il loro sito web ufficiale.