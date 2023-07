La sneaker Skechers che ha conquistato gli amanti della moda urbana

Nel mondo della moda, qualsiasi design o prodotto può diventare una tendenza da un momento all’altro. Anche se molti cercano di prevedere quali prodotti avranno successo ogni anno, a volte i marchi riescono a sorprendere gli appassionati dello streewear con design di scarpe che per una ragione o per l’altra ottengono grandi numeri di vendite. Questo è successo anche a Skechers con una calzatura progettata per il trail running, ma che sta facendo furore in questi mesi dell’anno.

I grandi marchi di scarpe cercano sempre di innovare con design funzionali e versatili che i loro clienti possano indossare in qualsiasi situazione quotidiana. Grazie al successo della moda retrofuturista e dello stile chunky nel campo della moda urbana, qualsiasi calzatura che combini entrambi i concetti riesce a fare furore, come è successo alle Skechers Arch Fit Trail Air.

Le Skechers trail running più ricercate nei negozi

Nel mondo delle calzature sportive, Skechers si è guadagnato una reputazione di spicco grazie alle sue innovazioni in termini di comfort e prestazioni. Nella sua ricerca di soddisfare le esigenze sia degli amanti del trekking che degli appassionati della moda urbana, il famoso marchio ha lanciato la sua ultima creazione: le Skechers Arch Fit Trail Air. Queste scarpe non solo promettono una vestibilità perfetta e un grande comfort, ma anche una trazione eccellente e una durata per affrontare i terreni più impegnativi.

Il primo aspetto che colpisce delle Skechers Arch Fit Trail Air è il loro design ergonomico, che si concentra nell’offrire un supporto eccezionale all’arco del piede. La tecnologia Arch Fit di Skechers incorpora un plantare sagomato e un’intersuola stampata ad iniezione che si adatta alla forma naturale del piede, garantendo una base stabile e un’ottima ammortizzazione. Questo aspetto è particolarmente eccezionale per coloro che cercano il massimo comfort e presa durante lunghe passeggiate su sentieri irregolari.

Un altro aspetto fondamentale delle Skechers Arch Fit Trail Air è la loro suola esterna robusta e resistente. Progettata con una gomma aderente ad alta trazione, questa suola Goodyear offre un’aderenza eccezionale su diversi tipi di terreni, da rocce scivolose a sentieri fangosi o qualsiasi tipo di pavimentazione urbana. Inoltre, presenta un motivo di trazione multidirezionale che aiuta a evitare scivolamenti e cadute, fornendo una sensazione di fiducia e sicurezza ad ogni passo.

Un design retrofuturistico con estetica chunky

Per quanto riguarda la costruzione della scarpa, le Skechers Arch Fit Trail Air presentano una tomaia in pelle e mesh, evitando l’accumulo di umidità e riducendo la possibilità di vesciche. Questa tomaia è stata anche trattata con 3M Scothgard, un rivestimento che aiuta a resistere efficacemente all’acqua e protegge dalle macchie. Inoltre, il sistema di lacci regolabili consente una calzata personalizzata, adattandosi alle preferenze di ogni individuo.

Il comfort non è l’unico fattore importante delle Skechers Arch Fit Trail Air, poiché è stata dedicata attenzione anche allo stile e al design. Queste scarpe sono disponibili in colori molto versatili come il grigio e il nero, che conferiscono loro un aspetto moderno ed elegante per poterle indossare sia durante le escursioni sia per sfoggiarle quotidianamente per le strade della città. Potrai acquistarle al prezzo di 125 euro presso qualsiasi negozio fisico del marchio statunitense o tramite il loro sito web ufficiale.