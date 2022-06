La situazione economica dei giovani e il loro futuro negli investimenti

Il 26 maggio si è svolto il dibattito organizzato da Prensa Ibérica in collaborazione con Bestinver sulla situazione economica dei giovani e sulle loro possibilità di investimento. In questo incontro, moderato dal giornalista Nekane Chamorro, Miguel Dolz, manager e analista di Bestinver, Jesús David Moreno, professore di Economia finanziaria all’Università Carlos III di Madrid, Luis Garvia, professore alla Pontificia Università di Comillas (ICADE) e María Romero Paniagua, socio direttore dell’economia dell’AFI.

Una qualità di vita ottimale

Risparmio e investimento sono fondamentali per poter rispondere alle sfide future e poter garantire un tenore di vita ottimale a breve, medio e lungo termine. Il controllo del debito e la spesa o la pianificazione dei risparmi sono alcune delle chiavi per mantenere le finanze sane e controllate. Ma i giovani sembrano incontrare maggiori difficoltà e barriere allo sviluppo dei loro progetti personali. In che situazione si trovano i giovani spagnoli in termini di risparmio e investimento? Come sottolineato Gesù David Moreno, “in Spagna abbiamo visto che gli incentivi fiscali per il risparmio sono scomparsi, sono stati tagliati di quasi 1/7, penso che sia un errore, in Spagna bisogna incoraggiare le persone a risparmiare e depositare nel proprio piano pensionistico”. Una sfida senza dubbio importante per un sistema pensionistico pubblico, come afferma l’art Michele Dolz“è vero che il sistema pensionistico spagnolo è incredibilmente generoso, il dubbio che sorge in me è quanto sia sostenibile questa generosità e quando dovremo cambiare il sistema”.

“È vero che l’importo che un 25enne può investire è molto inferiore a quello che potrà investire a 45, ma il potere di quell’interesse composto che inizia a investire a 25 offre un vantaggio incredibile” Michele Dolz Manager e analista di Bestinver.

“Un giovane si emancipa in Spagna all’età di 28 anni, la situazione del mercato del lavoro e il reddito che sono in grado di generare sono sostanzialmente inferiori a quelli del resto dei giovani europei”, sottolinea. Maria Romero. D’altra parte, i rapidi progressi delle nuove tecnologie fanno cambiare più drasticamente l’evoluzione economica e sociale, “Internet ha fatto sì che cose che accadevano in 20 o 30 anni ora accadano in 1 o 2 anni, dobbiamo ridefinire il risparmio , formare i nostri giovani al risparmio, sì, ma ridefinendo il concetto” conferma luigi garvia.

Educazione finanziaria

Con una maggiore aspettativa di vita cresce anche la necessità di prepararsi a un pensionamento molto più lungo, l’educazione finanziaria sembra fondamentale per i giovani, come commenta Maria Romero: “L’educazione finanziaria è fondamentale, soprattutto nei giovani, e attualmente è insufficiente, e la prova è che la ricchezza finanziaria è tremendamente piccola rispetto ad altri paesi”.

“I nostri giovani sono molto più avanti, hanno molta fiducia in se stessi e passano dall’essere quel 30% della disoccupazione giovanile a persone altamente preparate e perfettamente autonome” luigi garvia Professore alla Pontificia Università di Comillas (ICADE)

Come evidenziato Michele Dolz, l’educazione e la consapevolezza finanziaria devono essere trasferite alla società, ma soprattutto l’informazione sul sistema. “È sempre più necessario insegnare ai nostri giovani a risparmiare e a non dipendere dalle pensioni statali. Risparmiare è sacrificare la capacità di consumo attuale per avere capacità di consumo futura, investire è mettere in pratica quel risparmio, è qualcosa di molto potente”. Ci sono alcuni comportamenti legati a una questione educativa, interiorizzata nell’intera società, come evidenziato da Gesù David Moreno “in Spagna si salva poco e si salva male, dovremmo risparmiare quando le cose ci vanno bene, e usare quel risparmio quando arrivano i momenti bassi, in Spagna si fa il contrario, quando arriva la crisi si risparmia, generando controciclo e depressione”. “Bisogna perdere la paura, abbiamo molta paura del futuro, non sappiamo cosa accadrà… l’atteggiamento è fondamentale, è ciò che ti porta ad allenarti costantemente, i giovani hanno molta fiducia in se stessi” conclude Luigi Garcia.

Il momento giusto per risparmiare

L’educazione finanziaria è il fertilizzante perfetto da coltivare e poter raccogliere in futuro, ma quando i giovani dovrebbero iniziare a pensare al risparmio? “Il momento migliore per iniziare a risparmiare è stato ieri, e il momento migliore è oggi, bisogna iniziare a risparmiare il prima possibile, nei giovani bisogna prendere l’abitudine di risparmiare, perché ne comprendano l’importanza, di investire che risparmio e, soprattutto, che non smettano di allenarsi” indica chiaramente Michele Dolz.

“I giovani sono in un momento in cui possono correre dei rischi negli investimenti e questo è importante” Gesù David Moreno Professore di Economia Finanziaria presso l’Università Carlos III di Madrid

“Il momento è arrivato, briciola dopo briciola, si può fare un grande fienile, non c’è cultura della carriera del fondo pensione di lungo termine, ma serve una spinta, bisogna incoraggiare i giovani a risparmiare”, conferma. Maria Romero. “Non può essere che quando i giovani hanno 25 anni investono in un deposito o reddito fisso per non rischiare e quando raggiungono i 50 anni comincino a scoprire che la borsa esiste e può offrire tra il 7% e l’8 % “afferma Gesù David Moreno. “Se qualcuno è ottimista e non ha paura, ho una bellissima notizia: le opportunità aumenteranno se prenderà la decisione di investire ora in se stesso, nelle proprie risorse, nell’apprendimento… anche le sue conoscenze e i suoi soldi funzioneranno da soli” chiudere luigi garvia.