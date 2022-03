La Sindrome di Ulisse: il lutto estremo dei profughi che batte nell’esodo degli ucraini

Sono passati due decenni dallo psichiatra Joseba Achotegui ha descritto la chiamata Sindrome di Ulisse o sindrome del migrante con stress cronico e multiplo. Da allora, il concetto è stato utilizzato in una moltitudine di discipline, dalle tesi di dottorato ai corsi universitari, per descrivere un’immagine di estremo dolore migratorio -non una malattia mentale, dice il medico a El Periódico de España, giornale dello stesso gruppo, Prensa Ibérica, come questo giornale,-, che compare tra coloro che lasciano il proprio paese e vivono situazioni molto avverse come solitudine, esclusione, paura o impotenza. la lacrima di coloro che devono lasciarsi alle spalle il mondo che conoscevano in situazioni assolutamente avverse. In Ucraina, più di un milione di persone hanno lasciato il Paese in fuga dalla guerra. “Tocca a noi in Europa, molto vicino, e non ci siamo abituati. Vedremo molta sindrome di Ulisse, con molte persone in pessime condizioni. I bambini sono i più a rischio.“, avverte lo psichiatra.

“Ulisse passava le sue giornate seduto sugli scogli, in riva al mare, consumandosi a forza di lacrime, sospiri e dolori, fissando gli occhi sul mare sterile, piangendo instancabilmente…” (Odissea, canto V, 150). Il Sindrome di Ulisse prende il nome da eroe della mitologia greca che Omero ricrea nell’Odissea. Dal momento che il dottor Achotegui, (Durango, Vizcaya, 1952), descrivendone nel dettaglio le caratteristiche -nel 2002- il mondo ha cambiato mille e una volta, esordisce raccontando a questo giornale che ha speso una vita garantire il benessere emotivo delle persone migranti. “Nel mondo ci sono milioni di persone che emigrano senza diritti, con molta solitudineimpotente…”, sottolinea lo specialista.

Professore all’Università di Barcellona, ​​​​è fondatore e direttore del SAPPIR (Servizio di assistenza psicopatologica e psicosociale per gli immigrati rifugiati) dell’Ospedale Sant Pere Claver (nella stessa città) dal 1994. Grazie al lavoro del Dr. Achotegui e la sua descrizione della Sindrome di Ulisse, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, amministrazioni o ONG hanno migliorato la loro assistenza psicologica agli immigrati in situazioni ad alto rischio. Un quadro di stress cronico e multiplo che, come documenta da anni lo psichiatra, milioni di persone nel mondo soffrono e che si traduce in tristezza, irritabilità, pianto, difficoltà a dormire, mal di testa…

“E’ appena una settimana di guerra ma le previsioni sono sempre più negative”

Attualmente, il team di Joseba Achotegui sta conducendo ricerche negli Stati Uniti con i rifugiati che mesi fa hanno lasciato l’Afghanistan. Sviluppa un programma con Università di Sacramento Davis, in California, per scoprire il loro grado di vulnerabilità e, a seconda dei risultati, applicare loro uno o l’altro programma di aiuto. In questi giorni il SAPPIR, con quasi trent’anni di esperienza, sta già preparando un programma di assistenza ai profughi ucraini. “È appena una settimana di guerra ma, sfortunatamente, le previsioni sono sempre più negative“, afferma il fondatore dell’entità.

Vent’anni fa hai descritto, per la prima volta, la cosiddetta Sindrome di Ulisse. Qual è il tuo equilibrio tra questi due decenni di assistenza ai migranti?

Quello che ho affermato allora è stato confermato: che c’è un grosso problema con molte persone che emigrano in pessime condizioni. La situazione è peggiorata, piuttosto che migliorata, negli ultimi anni. Nel mondo ci sono milioni di persone che emigrano senza diritti, con tanta solitudine, con indifesa… Ecco da dove è venuto l’approccio che ho fatto -nel 2002- quando ho descritto la Sindrome e il confronto con Ulisse, con l’Odissea . Ora abbiamo la guerra in Ucraina che, mentre sta andando, genererà milioni di profughi. È una guerra che ci tocca in Europa, molto vicino, e non ci siamo abituati. Ci influenzerà molto e vedremo molta sindrome di Ulisse, con molte persone che saranno in pessime condizioni. Molti non avranno bisogno di un aiuto psichiatrico, ma dobbiamo prepararci a prenderci cura di coloro che lo faranno.

Ci sono migliaia di persone a cui l’Europa sta aprendo le braccia.

Sì, e questo mi preoccupa particolarmente. All’inizio c’è molto movimento, molta solidarietà, ma quando il tempo passa, è allora che iniziano a manifestarsi i problemi di fondo. Cosa accadrà tra un anno? Cosa accadrà quando non se ne parlerà più o le famiglie saranno già installate? Mi preoccupa che, con il passare dei mesi, ci sarà una buona struttura per mantenere quell’aiuto. Speriamo di sì, che l’Europa sia capace di farlo.

Hai descritto la Sindrome di Ulisse come un lutto migratorio estremo, ma sottolinei che non è una patologia mentale.

Sì. È importante chiarirlo. Si tratta di preoccupazioni molto intense che si manifestano in una serie di sintomi -come quelli sopra descritti- non di una malattia mentale. Quella che stai vivendo è una situazione terribile e reagisci. La maggior parte di loro sarà spaventata, indifesa, dormirà male… È un duello, è uno stress multiplo, ma attenzione a non far ammalare tutti questi rifugiati, perché questo li stigmatizza anche quando escono da una situazione così tremenda . La maggior parte delle persone passerà un momento molto difficile, ma lui è forte e resisterà.

Tuttavia, non tutti hanno la stessa resilienza.

Ci sarà un gruppo che, come ho detto, svilupperà un disturbo mentale e dovrà essere aiutato, sia con la psicoterapia che, se necessario, con i farmaci. Il mio team ha sviluppato un test per misurare il grado di rischio che una persona ha di soffrire di malattie mentali in base alla sua vulnerabilità. Se quella persona ha avuto, ad esempio, un’infanzia molto traumatica -perché ha subito violenze, abusi sessuali, abbandono…-, in una situazione molto difficile, come la guerra, avrà un rischio maggiore di sviluppare una malattia rispetto a qualcuno che ha vissuto un buon contesto ed è cresciuto forte, che sarà anche molto colpito da quello che gli sta succedendo, ma non in modo così grave. La cosa più importante è capire bene la loro situazione e non diventare un altro problema per il rifugiato perché non lo capiamo bene. Devi misurare molto bene quello che hai e come lo aiuti.

“I bambini sono a grande rischio. È la popolazione che va tutelata di più per non traumatizzarla”

E come dovrebbe essere fornito quel supporto emotivo?

C’è un intero programma strutturato per aiutare gli immigrati oi rifugiati che stanno vivendo situazioni molto difficili. Lo raccolgo nel libro ‘Migratory Intelligence’. Ci sono diversi tipi di aiuto. A livello personale, possono imparare a gestire meglio lo stress fisico (ad esempio, tecniche di sonno o di rilassamento), e a livello psicologico, quella persona può avere un approccio che li aiuta a risolvere i loro problemi. Ma ci sono anche suggerimenti su come affrontare il dolore dell’immigrazione. A volte, l’immigrato è molto stressato e ragiona male. Questo crea nuovi problemi. Si raccomanda che coloro che ti servono siano formati.

L’esodo ucraino è composto principalmente da donne e bambini. Quale sarà l’impatto per questi minori dopo aver dovuto lasciare le proprie case a causa di una guerra?

Il bambino è in un periodo di crescita, maturazione. Serve un contesto molto stabile, molto protettivo. Questi bambini vivranno in situazioni molto difficili perché non sanno cosa sta succedendo ai loro genitori (che hanno continuato a litigare). Le loro madri sono angosciate, dovranno cambiare lingua, scuola… Ci saranno molti fattori di stress e non tutti i bambini avranno la stessa capacità di resistervi. Alcuni saranno più deboli e genererà più problemi per loro. Dovremo anche vedere come stanno le loro famiglie. Se la famiglia è cattiva, il bambino si rompe. Sì, i bambini sono ad alto rischio. È la popolazione che dobbiamo proteggere di più in modo che non venga traumatizzata dall’esperienza.

“Lo status di rifugiato è uno dei peggiori tipi di emigrazione. Partire perché hai un progetto non è lo stesso che farti espellere le bombe”

Se parliamo di lutto, è lo stesso per chi emigra in cerca di opportunità come per chi lascia il proprio Paese come profugo?

Ci sono differenze, ma io preferisco chiamare emigrante chi lascia il proprio Paese. Poi ci sono molti sottotipi. Direi che tutti quelli che partono sono emigranti e, in questo gruppo, c’è un sottotipo che è il rifugiato, uno dei peggiori tipi di emigrazione, perché partire perché hai un progetto non è come farti espellere le bombe , ora Putin… Vai in un altro posto, molte persone contemporaneamente. Tutto questo genera molti problemi e un contesto molto difficile. Questo è anche il motivo per cui tendono ad avere un maggiore sostegno istituzionale o politico. Insisto, sono preoccupato che questo sostegno continui. È necessario generare un intero programma di aiuti per questa popolazione. Ci sono molte sfumature.

Ci sono differenze nel modo in cui i rifugiati vengono ricevuti a seconda della loro provenienza?

Si ci sono. Ad esempio, un ucraino che va in Polonia, che è molto vicino, ha una migrazione più facile rispetto a uno che emigra da culture molto diverse. La Polonia, che ha accolto a braccia aperte gli ucraini, non ha ricevuto un solo siriano. Ecco perché dico che una cosa è la reazione emotiva, dal primo momento, e un’altra cosa è ciò che può succedere in pochi mesi. Dobbiamo essere più aperti. Siamo tutti esseri umani. Capisco che con il prossimo hai più ricettività, è logico. Ma i rifugiati che si trovano in Polonia finiranno per partire da lì, in paesi come il nostro, e lì vivranno uno shock culturale più forte. Pertanto, ogni migrante deve essere compreso individualmente e a fondo. Ora, siamo in una guerra nel cuore dell’Europa e sarà qualcosa di tremendo.

Possiamo, dalla nostra sicurezza, capire cosa prova un rifugiato quando deve fuggire dal suo paese?

Gli esseri umani sono molto empatici. Abbiamo la capacità di immaginarlo. In effetti, lo abbiamo tutti. Siamo molto colpiti e vedo come le persone si mettano al posto di chi marcia con lo zaino, a tutta velocità, cosa che fa paura.