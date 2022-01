La sesta ondata batte il record di ricoveri ospedalieri di bambini con covid in Catalogna

Il sesta ondata di covid-19, che sta battendo il record di contagio dell’intera pandemia, sta raggiungendo anche il tassi più elevati di ricoveri pediatrici. sono casi per lo più mite Y legati al fatto che l’incidenza del virus è più alta che mai, poiché la variante omicron non colpisce i minori più degli adulti. In paesi come Regno Unito o Stati Uniti I ricoveri ospedalieri dei bambini con covid-19 stanno aumentando come mai prima in questi due anni di pandemia. E succede anche in alcuni ospedali catalani come Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). In tutta la Catalogna c’erano, l’11 gennaio e secondo i dati del Ministero della Salute, 17 bambini tra 0 e 9 anni ammesso dal covid, la cifra più alta di tutte le onde. Questo giovedì sono scesi a 11.

“Abbiamo più bambini ricoverati in ospedale per coronavirus, doppia o tripla che in altre onde. Ma non hanno una patologia grave, ma piuttosto lieve”, sottolinea il primario di pediatria dell’ospedale Sant Joan de Déu, Juanjo Garcia. Se questo centro riceveva solitamente tra 5 o 10 bambini con covid al giorno, ora arrivano 40 o 50. La maggior parte di loro non entra. Infatti, in questa ondata, Sant Joan de Déu ha, in media, ammesso circa 12 o 15 minori, “nessuno di loro in terapia intensiva”, Sfumature Garcia. Si tratta di cifre basse, ma comunque superiori a quelle delle ondate precedenti.

È piccolo con “malattie di base” che, quando contagiati dal covid-19, si “scompensano” ed è per questo che i medici decidono di ricoverarli. “Ad esempio, alcuni sono bambini con problemi oncologici che fanno foto febbrili e che preferisci aver controllato perché non sai se [la fiebre] è dovuto al cancro o al covid”, aggiunge questo pediatra. Questa tipologia di pazienti rappresenta la metà del blocco di bambini ricoverati per coronavirus a Sant Joan de Déu.

Molti sono i bambini con “malattie di base” che, una volta contagiati, diventano “scompensati” ed è per questo che finiscono in ospedale

L’altra metà, continua García, è composta da minorenni che hanno qualsiasi altra malattia (ad esempio appendicite) e covid viene rilevato una volta che sono in ospedale quando subiscono a PCR di routine. Anche loro neonati contagiati dal padre o dalla madre (“per la loro giovane età, preferiamo farli ricoverare in ospedale”, dice García) e bambini con un patologia respiratoria (come polmonite o bronchite) derivato da covid-19, ma quello “Di solito è mite.”

Sindrome infiammatoria multisistemica

I medici sono particolarmente preoccupati che alcuni di questi bambini finiranno per sviluppare, nelle prossime settimane, il sindrome infiammatoria multisistemica, una condizione in cui diverse parti del corpo possono infiammarsi (inclusi cuore, polmoni, reni, cervello, pelle, occhi o organi gastrointestinali) e soffrirne di minori nelle ondate precedenti.

“Sì, stiamo vedendo un aumento dei casi [hospitalizaciones pediátricas por covid], ma per molti il ​​covid viene rilevato facendo una PCR di routine perché sono ricoverati, ad esempio, per appendicite. Vale a dire, molte volte la causa del ricovero non è il coronavirus”, spiega da parte tua Tony Soriano, dell’Unità di Patologia Infettiva Pediatrica e Immunodeficienza dell’Ospedale Vall d’Hebron (Barcellona). Soriano precisa che “il mondo intero sta diventando sempre più contagiato” e, nonostante sia aumentato il reddito dei bambini (“sono passati da zero a due o tre), sono ancora “pochissimi”.

A Sant Pau la positività dei minori è del 40%, mentre ad ottobre era del 13%

Questo medico ammette di essere “in attesa” di vedere se questa incidenza “così alta” finirà per avere un impatto “nelle prossime settimane”. “Non ci occupiamo di ricoveri per polmonite, ma di sindromi infiammatorie multisistemiche. Colpisce i bambini più degli adulti, ma si verifica quattro o sei settimane dopo di un’infezione da SARS-CoV-2″, afferma Soriano. incidenza di questa condizione infiammatoria nella popolazione generale è di 50 casi ogni 100.000 abitanti.

La positività tra i minori di 18 anni è ‘in crescendo’ da ottobre. Quel mese, il Ospedale di Santa Creu i Sant Pau (Barcellona), ad esempio, ha registrato a 13% di positività tra i minori. La positività è l’indicatore che contraddistingue la percentuale di test diagnostici positivi (l’OMS ritiene che una pandemia sia controllata quando non supera il 5% nella popolazione generale). A metà dicembre c’era già la positività tra i bambini accuditi a Sant Pau del 40%.

L’ultimo ad essere vaccinato

“Se l’incidenza aumenta, aumenta il ricovero, ma è ancora abbastanza raro che i bambini vengano ricoverati per covid”, dice. Gemma Garcia del Cerro, pediatra di Sant Pau. Anche i bambini vengono infettati perché, essendo l’ultimo ad essere vaccinato, non hanno un tasso di regime completo alto come altri gruppi di popolazione. Inoltre, il vaccino è indicato solo per chi ha più di 5 anni di età. García del Cerro insiste, come i suoi colleghi, sul fatto che la maggior parte dei casi di coronavirus nei bambini lo sono “lieve o asintomatica”.

Negli Usa il 5 gennaio un migliaio di bambini sono stati ricoverati in ospedale per covid; nel Regno Unito i minori negli ospedali sono il doppio rispetto alle altre ondate

L’internista e coordinatore della “pianta covid” di Sant Pau, Pietro domenica, chiedi di guardarlo Regno Unito e Stati Uniti, dove c’è “un grande aumento dei casi” e “molto colpito” nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Di fatto, ha chiesto domenica il governo degli Stati Uniti vaccinare i bambini di età superiore ai cinque anni contro il covid-19 per l’aumento dei ricoveri di minori per l’anticipo della variante omicron. Di 1.000 minori sono stati ricoverati in ospedale il 5 gennaio in tutto il Paese a seguito della pandemia, cifra record, secondo Rochelle Walensky, direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC, in inglese). In Regno Unito, D’altra parte, il numero di bambini ricoverati per covid è il doppio rispetto ad altre ondate, come avvertono gli epidemiologi.

NOVITÀ—Inghilterra 🏴ꠁꠁꠁꠁꠁꠁ ha stabilito un altro dodicesimo record di alta pediatrica #COVID-19 ricoveri in un mese. Più del doppio della velocità delle onde precedenti. I ragazzi non stanno bene. I bambini non dovrebbero essere ricoverati in ospedale, avere tutta la vita davanti a sé, PROTEGGILI. #Omicron HT @Antonio_Caramia pic.twitter.com/d7u7qzuk9R — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 5 gennaio 2022

A Sant Pau c’è stato questo mercoledì tre bambini ammessi: due in stabilimento e uno in terapia intensiva. “È un numero esiguo rispetto agli adulti. Ma solleva due problemi. Uno, che c’è un tutto serbatoio del virus che si sta moltiplicando e che ha la capacità di produrre nuove mutazioni. Due, se il bambino lo è immunocompromesso, tutto si complica”, conclude Domingo.