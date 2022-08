La serie di smartphone Reno8 di Oppo arriva sul mercato

L’azienda Oppo ha annunciato oggi il lancio del suo serie Reno8 in Europa, in un evento tenutosi a Parigi in cui è stato presentato anche il nuovo tablet Pad Aria. La serie è composta da due modelli 5G, uno dei quali in versione Pro. La serie Reno ha guadagnato popolarità sin dal suo lancio all’inizio del 2019 e ha già spedito oltre 80 milioni di questi dispositivi in ​​tutto il mondo.

Tra le caratteristiche di spicco ci sono quelle della fotocamera, che nell’ultima generazione di prodotti, OPPO Reno8 Pro 5G e OPPO Reno8 5Goffrire importanti progressi in questo aspetto. Entrambi i dispositivi sono dotati di due sensori Sony di punta, incluso il sensore RGBW IMX709 di Sony. 32MP per la fotocamera frontaleche consente di eseguire autoscatto con nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione e il sensore IMX766 da 50 MP nella fotocamera principale che offre prestazioni eccellenti.

Il Reno8 Pro 5G è dotato della NPU Imaging MariSilicio X Lo sviluppo di Oppo, che abilita nuove capacità di videografia. MariSilicon X ti permette di registrare con Video ultra notturno 4K per video nitidi girati di notte, oltre a 4K Ultra HDR Video per preservare i dettagli sia nelle luci che nelle ombre.

Miglioramenti della batteria

L’inclusione di SUPERVOOCTM da 80 W nel Reno8 Pro 5G e nel Reno8 5G consente alla batteria da 4500 mAh di caricarsi al 50% in circa 10 minuti e al 100% in circa 30 minuti. Insieme a Motore di salute della batteriai dispositivi mantengono fino all’80% della loro capacità originale dopo 1.600 cicli di carica completi, il doppio dello standard del settore (800 cicli), rendendolo la batteria di smartphone con la shelf life più lunga sul mercato.

Disegno

Reno8 presenta un design aerodinamico che integra sia il modulo della fotocamera che la cover posteriore in un unico corpo, offrendo una sensazione morbida nella tua mano.

Reno8 Pro 5G è il telefono più sottile della serie fino ad oggi, con uno spessore di 7,34 mm e un peso di appena 183 g, e sarà disponibile nelle varianti di colore Glazed Green e Glazed Black. Da parte sua, Reno8 5G, con un peso di 179 ge 7,67 mm di spessore, sarà disponibile in Shimmer Gold e Shimmer Black e presenta il design Glow, che fornisce un aspetto sfumato e riduce i segni delle impronte digitali.

Sono dotati di schermi AMOLED con frequenza di aggiornamento elevata, allo stesso modo, Reno8 Pro 5G ha cornici molto sottili che offrono un’esperienza visiva coinvolgente.

Processore

La combinazione del chipset SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX, del sistema di raffreddamento ultra conduttivo, insieme a 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1, rende Reno8 Pro 5G nel più potente del marchio. Offre prestazioni sostenute senza surriscaldamento, garantendo un’esperienza di gioco fluida e stabile.

Reno8 5G Dal canto suo, presenta il chip SoC MediaTek Dimensity 1300 ed è dotato del sistema di raffreddamento a liquido a camera di vapore superconduttore (VC) per migliorare le prestazioni del raffreddamento stesso.

Il primo tablet di Oppo in Europa

Il Pad Air è il primo tablet dell’azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, è dotato di un display 2K di 10,36 pollici con quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos. Con un peso di 440 g e uno spessore di 6,94 mm con un corpo in metallo, il tablet è leggero e compatto. La sua batteria da 7100 mAh offre oltre 10 ore di consumo video continuo.

Disponibilità e prezzo

Reno8 Pro 5G: è già disponibile sul mercato per 799€. Per un tempo limitato, verrà fornito con a pacchetto kit di lancio composto da auricolari Enco X2 e custodia protettiva in silicone liquido.

Reno8 5G ha un prezzo 549€ e anche per un periodo limitato viene fornito con un pacchetto di lancio composto da auricolari Enco Free2 e una custodia protettiva in silicone liquido.

Il Pad Air 64GB è ora disponibile per 299€e il Pad Air 128GB per 349€.